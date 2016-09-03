– September 3, 2016

الحكيم يبحث مع وزير النفط الإكتفاء الذاتي

النفط يبحث إستقطاب الإستثمارات الهولندية

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير النفط جبار العيبي مع السفير الهولندي في بغداد يان التمانس العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (لعيبي استقبل التمانس وناقش معه سبل تطوي العلاقات الثنائية بين البلدين ودعا الشركات النفطية الهولندية للمساهمة في النهوض بالصناعة النفطية والغازية فضلا عن تأهيل وتطوير البنى التحتية من خلال تنفيذ مشاريع عملاقة والمشاركة الفاعلة في استثمارات تطوير حقول جديدة ومشاريع تصنيع واستثمار الغاز).

واكد البيان (سعي الوزارة الى تشجيع الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز وتوفير الفرص المناسبة لعمل الشركات المحلية والعالمية).من جهته اعرب التمانس عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة. بحسب البيان.

من جهة اخرى بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم مع وزير النفط جبار لعيبي مواصلة تطوير الانتاج النفطي.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس ان (الحكيم بحث مع العيبي اهمية مواصلة تطوير الانتاج النفطي والصناعة النفطية ومتابعة مستحقات الشركات النفطية).

مبينا ان (اختيار وزير للنفط من اهل البصـــــــرة لم يات اعـــتباطا انما جاء ايمانا بدور البصرة كونها رئة العراق وشريانه الاقتصادي ورهانا على كفاءاتها الزاخـــــــرة بالعلم والمعرفة والادارة الجيدة).

واكد الحكيم (اهمية الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات ومواصلة المشاريع التي اقرها الوزراء السابقون فضلا عن الاهتمام بالصناعات البتروكيماوية).

مشددا على (اهمية الدور الفاعل في منظمة اوبك ودعم تجميد الانتاج لتعود الاسعار الى وضعها الطبيعي).

كما بحث الحكيم مع وكيل وزير الخارجية الاسترالي ريك ويلز وبحضور سفير استراليا لدى بغداد كريستوفر لانغمان تطورات الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة

وجهود التحالف الدولي في محاربة الارهاب. واكد البيان ان (الحكيم اوضح للجانب الاسترالي ان العراق قريب من قطف ثمار صبره ومواجهته للارهاب خلال اكثر من ثلاثة عشر سنة).

مشيرا الى ان (الموصل هي اخر منازلة مع داعش عسكريا مما يتطلب وضع ستراتيجية امنية تتناسب وحجم التحدي فضلا عن بناء مشروع سياسي جامع يضم كل المكونات العراقية فضلا عن رعاية النازحين واعادتهم الى مدنهم بعد اعمارها مع تأكيد اهمية السلم الاهلي).