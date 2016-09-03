– September 3, 2016

شرطة واسط والروح القتالية – مقالات – حيدر حاشوش العقابي

لا يختلف اثنان ان القوات الامنية في واسط اثبتت قدرتها القوية في الحفــــــاظ على الامن والسلام في واسط .فرغم الرقم الاحصائي الذي لو قورن مع المحــــافظات الاخرى تجده لا شيء فالمحافظات الاخرى لديها موجود كافي وربما ضعف القوات الامنية في المحافظة ، لكن ما توفره هذه القطعات والقوات الامنية هو مفخرة لكل المواطنين الواسطيين هناك شـــــــدني العمل الذهني السريع والاستجابات السريعــــة من قبل هذه القوات عند حدوث أي طارئ لا سمح الله، فمجرد ان يصدر الامر هنا وهناك تجد سرعة في الاستجابة وحسم الموضوع الامني خلال دقائق والامثلة كثيرة بالطبع والشواهد معروفة للجميع .

ان الغاية الاسمى هي الابقاء على هذه الحركة التواصلية بين القيادة والمقاتل وتقوية الاواصر جعلها تكبر كل يوم ؟

لقد خلق قائد الشرطة في واسط اللواء قاسم راشد زويد اجواء مثالية وتعاوناً مطلقاً ثبت حضورها دائما وعندما نحاول ان نقدم احصائية في الدوائر الحكومية التي كانت حاضرة في هذه الفترة ,نجد ان قيادة الشرطة هي بالمرتبة الاولى من حيث فعاليتها فقد كسبت احترام الشارع الواسطي وجعلته يطمئن ايما اطمئنان على حياته واملاكه وسلامته ولم يأت هذا الامر اعتباطا اطلاقا ؟

فهناك اياد وعيون تسهر كل يوم حتى الصباح لتطمئن ان الجميع يتمتعون بالخير والبركة، عسكريا نجحت واسط بالحفاظ على هيبتها نجحت في صنع افواجا قتالية قادرة على تدمير أي قوة غاشمة تحاول المساس بأمن المحافظة، كذلك هذا التفاعل الروحي المنطلق الموحد في العمل الامني، حيث تجد ان هناك عملية اشتراك واشراك كل المقومات الاخرى في النجاج من فصائلنا الامنية.

فالعمل الاستخباري والمخابراتية واضح وصريح، وكذلك تفاعل الفصائل الاخرى التي قدمت وتقدم للان خدمات رائعة في الابقاء على هذا الصوت الذي يزئر صوت واسط الحصين.

ان عملية زرع الثقة بين المواطن والقيادة العسكرية هي من مقومات هذا النجاح الذي يزداد كل يوم وضوحا ولاننسى دور المواطن الواسطي الكريم وتفاعله الدائم في تقديم المعلومات الصادقة واندماجه الواضح من القيادة من خلال الحضور للمؤتمرات الاسبوعية التي تقيمها، وكذلك تلبيتهم للبرامج التي تقدمها.

وكــــل هذه المقومات هي بلاشك النجاح الحقيقي لاستتباب الامني، فالف شكر لمن عمل بجد ونشاط. شكرا لمن عمل على جعل العراق في عينيه وواســـــــط في قلبه شكرا لكل الخيرين الذي وقعوا بالدم من اجل اراحة اطفالــــــــنا وان ينام الواســطي وهو مطمئن ان هناك اسودا لا تبـــــق في عرينها ابدا فهي في الشوارع في الاسواق في كل مكان يقتضي حضورها