– September 3, 2016

النجف يفوز على رديف الانيا سبور ويختتم معسكر تركيا

بغداد – الزمان

انهى فريق النجف بكرة القدم معسكره التدريبي الخارجي في تركيا بالفوز على رديف نادي الانيا سبور التركي.

وقال رئيس النادي خضير العوادي ان “فريقنا الكروي تمكن من التغلب على بختام المعسكر التدريبي في تركيا على رديف الانيا سبور التركي بهدف دون رد”.

وأوضح ان “هدف الفوز حمل توقيع اللاعب كرار عامر من كرة ثابتة نفذها بنجاح”، مبينا ان “المباراة شهدت اشراك المدرب للعديد من اللاعبين الشباب”.

واشار الى ان “وفد الفريق سيغادر تركيا عائدا الى مدينة النجف”.

اشار الى ان فريق النجف اقام معسكره التدريبي في تركيا لمدة أسبوعين.

وكانت الهيئة الادارية لنادي النجف الرياضي قد قررت ادخال الفريق الاول بكرة القدم بمعسكر خارجي يقام في تركيا في شهر اذار الحالي.

واكد مدرب حراس مرمى النادي محمد عبد الزهرة: “ان المعسكر سيقام في تركيا للفترة من 21 ولغاية 31 من شهر اذار الحالي”.

مشيرا الى ان “المعسكر سيتخلله اقامة وحدتين تدريبيتين صباحية ومسائية بغية تحسين الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين”.

وكشف عبد الزهرة عن ان “الجهاز الاداري للفريق امن اقامة مباراتين وديتين مع الاندية التركية من الفئة الثانية والثالثة بهدف التعرف على نقاط القوة والضعف للمنظومة الفنية للفريق”.

يذكر ان نادي النجف يحتل المركز 9 ما قبل الاخير في المجموعة الثانية من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم وبرصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات و7 هزائم.