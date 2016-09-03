– September 3, 2016

رحلة جديدة محفوفة بالتمنيات لبعثة العراق في باراولمبياد ريو

طموحات كبيرة لكتيبة المعاقين تتحدى التقشف وإختزال مفردات الإعداد

ريودي جانيرو – خالد جاسم

موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

وصلت الى مدينة ريودي جانيرو البرازيلية بعثة اللجنة البارالمبية العراقية المشاركة في منافسات البارالمبياد الصيفي في نسخته الخامسة عشرة الذي تستضيفه هذه المدينة الجميلة في البرازيل للمدة من السابع ولغاية التاسع عشر من أيلول الجاري والتي إستضافت الشهر الماضي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحادية والثلاثين . ويشارك في بارالمبياد ريو دي جانيرو رياضيون ورياضيات من ذوي الإحتياجات الخاصة يمثلون 160 دولة من قارات العالم الخمس .وتتالف البعثة البارالمبية العراقية الى هذا الحدث الرياضي الكبير من 33 شخصا برئاسة السيد خالد رشك النائب الأول لرئيس اللجنة البارالمبية العراقية الذي كان في مقدمة مستقبلي البعثة في المطار البرازيلي وتضم الإداريين رئيس اللجنة الدكتور عقيل حميد رئيسا للوفد والأمين العام فاخر الجمالي نائبا لرئيس البعثة وعضو المكتب التنفيذي عبد عنيد زعل عضوا والحكم الدولي الأمين المالي مزهر غانم وسعد قاسم مترجما للبعثة . ويمثل فعاليات ألعاب القوى خمسة رياضيين هم : احمد غني نعاس وكوفان حسن وعباس حاتم وولدان نزار وجراح نصار ورياضية واحدة هي زهراء رحيم مع المدرب سالم عليوي وفراس رحيم اداريا ، وفي رفع الاثقال الرباعان رسول كاظم وحسن كرم ومدربهم انترانيك دكريس وثلاثة لاعبين في فعالية المبارزة على الكراسي وهم حيدر علي ناصروزين العابدين غيلان وعمار هادي ومدربهم رحيم فالح ولاعب واحد فقط في فعالية السباحة هو جواد كاظم جودة مع مدربه يسار صبيح علي ولاعب واحد ولاعبة واحدة في فعالية القوس والسهم هما جواد كاظم علي وزمن حسين مع مدربهما جواد كاظم ابو الشون، ولاعب واحد فقط في فعالية الجودو للمكفوفين وهو جراح دبيسان خريبط مع مدربه حيدر رزاق جبار ، كما تضم البعثة الزملاء خالد جاسم موفدا صحفيا ملحقا اعلاميا للوفد واحمد عودة زامل ووسام جبار طاهراعلاميين من قناة الفرات . وبعد تعقيدات وتأخيرات لاداع لها من اللجنة المنظمة للبارالمبياد نتيجة الزخم الحاصل في وصول الوفود من مختلف دول العالم والإرباك الصريح في تنظيم تخريج تصاريح الدخول الى القرية البارالمبية مع حضور فوضى التأمين المطلوب لوسائل النقل المخصصة من المطار الى القرية البرالمبية التي وصلها وفدنا البرالمبي بعد إكثر من خمس ساعات من وصوله مطار ريود ي جانيرو ، إلا إن مجهودات رئيس بعثتنا خالد رشك كانت مضنية من أجل تأمين أماكن ونوقيتات التدريبات المهيئة لفرقنا قي اليوم التالي برغم إرباكات التنظيم الصريحة.

طموحات كبيرة

كتبت في أكثر من مناسبة عن نجاحات الرياضة البارالمبية وأطلقت على تلك الفئة الباذلة من أهل الرياضة تسمية (الرياضيون الأصحاء ) في دلالة رمزية تختصر مسافات تحدي الذات قبل تحدي العوق الجسدي أو الذهني من أجل بلوغ الإنجاز الرياضي وتلمس طريق النجاح وتعبيده عبر التحدي والعزم وقوة الارادة بما هو أفضل برغم ضعف الإهتمام والدعم بتلك الشريحة الكبيرة في نسيج المجتمع الرياضي التي جسدت تحديها الصعاب ومقارعة كل أشكال الخضوع لمقدرات العوق في جزء من الجسد وقهر عيب خلقي في جزء اخر أو في مقاومة ماتفرضه كيمياء الدماغ من إرادات نتيجة قصور أو خلل في أعظم منظومة خلق الرب جل في علاه للإنسان وهو الدماغ ، وهذه الفئة التي تستحق أن توصف بالمناضلة بحق إختطت لنفسها دربا شاقا وطويلا في عالم الرياضة لكنه صار ليس مصدر قهر من أبطال وبطلات رياضة المعاقين الأصحاء لجميع أشكال العوق الفيزيائي والذهني بل وإصرار مثير للإعجاب حقا من أجل أن يجسد هؤلاء الرياضيون رسالتهم الى المجتمع على إنهم ليسوا جزءا معزولا أو عاجزا عن تلمس قمة النجاح وتحقيق المجد الرياضي بل هم فاعلون وجديرون بالإشادة والتقدير برغم عدم إهتمام الدولة بهم وتلبية متطلبات الحدود الدنيا من مستلزمات ووسائل مسح فكرة إنهم معاقون وليس قادرين على الانتاج والإبداع كما تحظى هذه الفئة من إهتمام ودعم على قدر كبير من التميز في الأمم المتحضرة ، وهذه الحقيقة برغم مرارتها وواقعيتها المعروفة لم تكن سوى أسلاك شائكة تعداها أبطال البارالمبية في رياضتنا بفضل الصبر والكفاح والاصرار وقوة العزيمة ، وهذا ليس كلاما إنشائيا أو مجاملة تقتضيها مرافقة الوفد البارالمبي الى البرازيل بقدر تجسيدها واقعا معروفا عن رياضة نبيلة ديدنها البذل والعطاء برغم القحط وشظف العيش الرياضي وعنوانها الذي لم يتغير منذ إنبثاق رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة هو النجاح الذي يستمد قواه ليس من تحدي هؤلاء الأبطال والبطلات لكوامن الذات ونظرة المجتمع القاصرة حسب بل ولأنهم قريبون من وصف خلية النحل التي تعمل وتنشط وتنتج وتبدع في عطاء بلا حدود وتثمر عن شهد حقيقي في الرياضة العراقية لاتزال رياضة الأصحاء عاجزة برغم كل ماهو متوفر لها عن بلوغه . هذه الإنثيالات لها حضورها في المشهد العام البارالمبي الذي يخطط قادته ويرسمون خرائط الإبداع على وفق ماهو حاضر من إمكانات والغاية هي البارالمبياد مع إن مساحة نجاحات رياضتهم ممتدة على طوال الأعوام التي سبقت العرس العالمي في البارالمبياد ، ومن هنا ومع عسر الحال ماديا والتقشف وظروف البلد ماليا وترشيد الإنفاق إلا إن تلك الموانع المادية لم تمنع اللجنة البارالمبية العراقية من العمل على وفق الإمكانات المتاحة المتيسرة من دون أن تأكل ظروف عسر الحال من جرف التحضير والاعداد الجاد والمثابر للحدث الكوني في البرازيل . والواقع ان المسؤولين في اللجنة البارالمبية العراقية قد شمروا عن سواعدهم بشكل مبكر في مطلع العام الجاري وثبتوا إحداثيات خارطة طريق مفصلة تحتوي كل تضاريس المشاركة المرتقبة في بارالمبياد البرازيل المتنوعة الجغرافية في المناخ والتضاريس أيضا لكن رجال البارالمبية ركزوا على ماسوف يحدث في مدينتها الأثيرة الكبيرة ريودي جانيرو حيث البارالمبياد . وفي هذا الإطار وضع المكتب التنفيذي للجنة البارالمبية خطة مفصلة للتحضير والإعداد كي يكون أبطالهم بمستوى الحدث من جهة وبحجم الامال المعلقة عليهم من جهة ثانية.

معسكرات تدريبية

لقد هيأت اللجنة البارالمبية العراقية وعلى طريق التحضير والإعداد المتميز لدورة الألعاب البارالمبية الخامسة عشرة العديد من المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية للرياضيين المتأهلين الى تلك الدورة المهمة والحدث الكبير برغم الظروف المالية الصعبة التي يمر بها العراق وسياسة التقشف وشد الأحزمة على البطون وترشيد الإنفاق وهي السياسات التي أسهمت في إنحسار الدعم المالي للرياضة عموما وللرياضة البارالمبية بشكل خاص وهو أمر أشار إليه الدكتور عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية رئيس الوفد الى البرازيل عندما قال ان طموحات الوفد المشارك في بارالمبياد ريو دي جانيرو تتمثل بتحقيق نتيجة أفضل من تلك التي تحققت في بارالمبياد لندن عام 2012 عندما حصلنا على وسامين فضيين واخر برونزي برغم ان العدد المشارك في الدورة المقبلة البالغ 14 رياضيا ورياضية يقل بمقدار الضعف عن العدد الذي شارك في النسخة السابقة، وهو 27 رياضيا، فضلا على ما تعانيه اللجنة البارالمبية من عسر شديد في الحصول على منحتها المالية من وزارة المالية الذي كانت له تأثيرات سلبية واضحة على تحضيرات الرياضيين المشاركين مقارنة بالمعسكرات التدريبية العديدة التي وفرتها بقية الدول المشاركة لرياضييها في تلك الدورة. وكشف رئيس اللجنة البارالمبية على ان لجنته لم تتسلم المنحة المقررة هذه السنة البالغة ثمانية مليارات دينار الأمر الذي شجعها على التقدم بمحاولات لدى وزارة المالية وبتدخل مباشر من السيد وزير الشباب والرياضة من أجل إسعاف الميزانية الخاوية حيث أثمرت تلك المحاولات عن الحصول على نسبة لابأس بها من المبالغ المستقطعة مع إنها لاتلبي الطموح على صعيد تغطية التكاليف المطلوبة في الأنشطة المختلفة ، ولذلك تم إقرار إقامة معسكرين تدريبين في مصر وتركيا تحضيرا لبارالمبياد البرازيل ، وألغينا معسكر اذربيجان، كما حرصنا على ترشيد الانفاق لأقصى حد ممكن في المعسكرات الداخلية لضمان استمرار الرياضيين بتدريباتهم بصورة منتظمة. والواقع إن مسيرة إعداد أبطال البارالمبية المتأهلين الى بارالمبياد ريو توزعت بين المعسكرات التدريبية الداخلية التي نظمتها اتحادات ألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة والقوس والسهم والسباحة وجودو المكفوفين لرياضييها أصحاب بطاقات الجدارة في الأستحقاق البارالمبي المرتقب وبين المعسكرات الخارجية التي إبتدأت بمعسكر تركيا الذي إستمر أسبوعين ثم المعسكر التدريبي الثاني الذي أقيم في مصر بالإضافة الى معسكر تدريبي اخر أقامه اتحاد ألعاب القوى لرياضييه في العاصمة الأردنية عمان بعد تعذر مشاركة وفده في منافسات بطولة المغرب الدولية بألعاب القوى . وكانت فاصلة الختام في طريق الإعداد المبكر والتحضير المتواصل لبارالمبياد ريودي جانيرو هو المعسكر التدريبي الداخلي الموحد لمنتخبات اللجنة البارالمبية الذي أقيم في العاصمة بغداد إبتداء من 20 ولغاية 29 اب الماضي حيث جرى معسكر رفع الأثقال في المركز التدريبي المتخصص في مقر اللجنة البارالمبية بإشراف المدرب انترانيك دكريس بمشاركة البطلين رسول كاظم وحسن كرم ، بينما تدرب رياضيو ألعاب القوى وهم ثلاثة رياضيين في فعالية رمي الرمح هم كل من الأبطال احمد غني وكوفان حسن وولدان نزار وجراح نصار في فعالية رمي الثقل والبطلة زهراء نجاح وذلك على ملعبي الجادرية والشعب باشراف المدربين مازن حسين وسالم عليوي ووسام غالي وتدرب السباح جواد كاظم في مسبح الشعب الاولمبي تحت اشراف مدربه علي خلف فيما تدرب المبارزان عمار هادي وزين العابدين غيلان تحت اشراف المدرب رحيم فالح ولاعب الجودو للمكفوفين جراح دبيسان بإشراف المدرب حيدر رزاق في المركز التدريبي للجنة البارالمبية في مجمع ملعب الشعب في حين جرت تدريبات القوس والسهم في ميدان نادي الذرى بإشراف المدرب كاظم ابو الشون مع البطل جواد كاظم والبطلة زمن حسين.

مؤشرات التفاؤل

كل المؤشرات تؤكد ان اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية استعدت بطريقة اكثر واقعية وعلمية لمنافسات بارالمبياد ريو دي جانيرو ، وهنا يؤكد الأمين العام للجنة البارالمبية العراقية مساعد رئيس البعثة فاخر الجمالي هذه المؤشرات الواقعية بقوله : نحن متفائلون جداً بتحقيق الانجازات خلال منافسات بارالمبياد ريو دي جانيرو لأننا نؤمن بقدرات أبطالنا من الرياضيين المؤهلين لهذا الحدث الرياضي الكبير، ولقناعتنا التامة بأن اللجنة البارالمبية وفرت كل مقومات الإعداد المتكامل ليكون أبطالنا على قدر عال من الاستعداد للمنافسات ،كما قدمت اللحنة البارالمبية كل السبل الإدارية الفنية والنفسية من أجل الإرتقاء بمستوى الرياضيين المتأهلين للبارالمبياد ، وقد تابعنا شخصياً المعسكرات الداخلية والخارجية كافة، وهي معسكرات ذات صبغة علمية احترافية، ولمسنا خلال متابعتنا لهذه المعسكرات تطوراً واضحاً في مستويات الابطال بدنيا وتكنيكيا . وأكد الجمالي ان اللجنة البارالمبية وكل الرياضيين الابطال المشاركين هاجسهم الوحيد هو التميز في الإداء وتحقيق النتائج المميزة في البرازيل نحقق من خلالها انجازا رياضيا نفرح به كل العراقيين.

أبطال التحدي

وعبر عدد من الأبطال المتأهلين الى بارالمبياد ريودي جانيرو خلال تصريحات منسوبة إليهم في المركز الاعلامي للجنة البارالمبية العراقية عن ثقتهم العالية بقدراتهم وحسن إعدادهم لهذا الحدث الرياضي الكبير ، ويقول البطل الدولي جراح نصار، الحاصل على الوسام الذهبي في بطولة العالم الأخيرة في قطر: اننا نطمح الى تحقيق الانجاز ونحن ساعون له، وقد أعددنا له بطريقة علمية من قبل اللجنة البارالمبية التي وفرت لنا الوسائل والمستلزمات التدريبية والتجهيزات كافة كي نرفع من قدراتنا االفنية، ونحن جاهزون للمنافسات في البارلمبياد وسنحقق الفوز ونحصد الأوسمة، وقال البطل العالمي كوفان حسن عبد الرحيم صاحب الوسام الفضي في بطولة العالم في قطر أيضا: ان قدرات اللاعبين باتت جاهزة لخوض غمار منافسات ريو 2016، ونحن بالتأكيد سنضع لنا بصمة في هذه البطولة بتحقيقنا الانجازبعد أن وضعت اللجنة البارالمبية خطة تدريبية لرفع قدرات اللاعبين لتحقيق الانجاز، وإن شاء الله نعدكم بتحقيق الفوز والعودة للعراق محملين بالأوسمة. وأكد لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى عباس حاتم الذي تأهل من بوابة بطولة العالم في قطر: ان المنافسة كبيرة وفيها تحد أكبر، إلا ان ابطال البارالمبية قادرون على التحدي وتحقيق الإنتصارات بعد أن أكملنا الاستعدادات التدريبية كافة لهذه المنافسة، وختم اللاعب ولدان نزار المتأهل عبر مشاركته في منافسات بطولة العالم في قطر الى ريو 2016: إن شاء الله الفوز حليفنا، وسنحقق ذلك لاننا مصممون على بلوغه بفضل تكاتف جهود الجميع من أجل بلوغ هذا الحلم، واجتهدنا كثيرا في المعسكرات التدريبية، وهو ما يبشر بأن الفوز حليفنا في هذه المشاركة العالمية المرتقبة.

غلة متميزة

سجلت الرياضة البارالمبية العراقية أربع مشاركات لها في دورات البارالمبياد الصيفي الذي يعقب كل دورة أولمبية في الدولة نفسها التي تستضيف الحدثين الكبيرين لرياضيي ورياضيات ذوي الإحتياجات الخاصة والأصحاء .وخلال المشاركات الأربع هذه حقق أبطال اللجنة البارالمبية ثمانية أوسمة من بينها وسام ذهبي واحد وثلاثة أوسمة فضية وأربعة أوسمة برونزية ، وكانت فاتحة المشاركات وحصد الأوسمة في بارالمبياد برشلونة عام 1992 حيث شارك العراق بوفد قوامه 23 شخصا برئاسة خالد علي حميد وفي أربع فعاليات وهي الكرة الطائرة جلوس وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة على الكراسي ، وفي هذا البارالمبياد إقترن أسم الرياضي البطل احمد عليوي بأول وسام يحققه العراق في البارالمبياد وثاني رياضي عراقي يحقق وساما أولمبيا بارالمبيا للرياضة العراقية بعد المرحوم عبد الواحد عزيز صاحب الوسام البرونزي في دورة روما الاولمبية عام 1960 حيث أحرز عليوي الوسام البرونزي في فعالية رمي القرص فئة البتور (42 ). وبعد أربعة أعوام كان اتحاد المجد العراقي ( قبل تغيير تسميته الى اللجنة البارالمبية العراقية ) قد أكمل جميع مستلزمات التحضير والاعداد والمشاركة في بارالمبياد اتلانتا في الولايات المتحدة الاميركية عام 1996 وكان مقررا المشاركة فيه بثلاث فعاليات هي كرة السلة على الكراسي وكرة الطاولة والعاب القوى بوفد مؤلف من 16 شخصا ،لكن قرارا حكوميا صدر بعدم المشاركة نتيجة هروب الرباع العراقي رائد عبد الامير وطلبه اللجوء في الولايات المتحدة خلال مشاركة العراق في الدورة الاولمبية في اتلانتا . وفي بارالمبياد سيدني عام 2000 تحققت المشاركة العراقية الثانية بوفد رأسه قحطان تايه النعيمي وتألف من ثمانية أشخاص في فعاليتي رفع الاثقال والعاب القوى ولم ينجح رياضيونا في تحقيق نتائج متقدمة في هذه المشاركة . وفي بارالمبياد اثينا عام 2004 سجلت أفضل المشاركات العراقية في تاريخ الدورات الأولمبية والبارالمبية حتى الان ، وكان الوفد برئاسة قحطان تايه النعيمي وتألف من 17 شخصا في فعاليات رفع الأثقال والمبارزة وألعاب القوى حيث تمكن الرياضي فارس سعدون الظفر بالوسام الفضي في رفع الأثقال بوزن فوق 100 كغم قبل أن يمنح لسعدون الوسام الذهبي في هذه الفعالية بعد ثبوت تعاطي الرباع الايراني صاحب الوسام الذهبي المنشطات بينما نال الرباع ثائر عباس الوسام البرونزي في وزن 82،5 كغم في ما حقق الرياضيون الاخرون نتائج مشجعة من بينها إحراز الرياضي بشار مجيد المركز السادس في فعالية رمي القرص ومحمد جبار المركز السابع في نفس الفعالية وحسن رضا المركز الحادي عشر، وبعد أربعة أعوام تمثل دورة الزمن المعتادة في تاريخ الدورات الأولمبية والبارالمبية سجلت الرياضة البارالمبية العراقية مشاركة جديدة ناجحة وكان ذلك في بارالمبياد بكين عام 2008 حيث أحرز الرباع العالمي رسول كاظم الوسام الفضي في فعالية رفع الأثقال بينما حقق زميله الرباع ثائر عباس الوسام البرونزي . وفي المشاركة العراقية الرابعة في بارالمبياد لندن عام 2012 تحققت للرياضة البارالمبية العراقية غلة جديدة تجسدت بثلاثة أوسمة كان أفضلها الوسام الفضي للرباع فارس سعدون في رفع الأثقال بينما أحرز الرياضي احمد غني الوسام الفضي الثاني في هذه الدورة في فعالية رمي الرمح وخطف زميله ولدان نزار الوسام الفضي في الفعالية نفسها.