لا تضحكوا علينا.. لم تستعدوا لمرحلة ما بعد داعش

– September 2, 2016

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فاتح عبد السلام

إذا ذهبنا الى الاعتقاد بأن خريجي سجون الامريكان والحكومة العراقية قي السنوات السابقة كانوا النواة الاولى للتنظيمات الارهابية ، فإن أحداً لا يستطيع أن يرصد التداعيات التي يمكن ان يسفر عنها مجتمع النزوح والهجرة والتشرد داخل العراق ، حيث شروط الصحة والرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليم ضعيفة وأحياناً معدومة. وبات مفهوم اغاثة النازحين محصوراً في تقديم الخيام والطعام والماء، وهي أساسيات إدامة الحياة لكن تجربة اكثر من سنتين من التشرد الاجتماعي ليست من التجارب العابرة القابلة للنسيان وإنما آثارها ستبدو عميقة وغالباً ما تكون مفاجئة، في مجتمع بات سهل الاختراق .

نسمع كثيراً من السياسيين العراقيين انهم يستعدون لمرحلة ما بعد تنظيم داعش في العراق ، وكأن ذلك هو الحل الأمثل في تسويات سياسية في المرحلة التي ستخلو من وجود تنظيم داعش . غير إنّ الحقيقة الماثلة للعيان والتي يتجاوزها السياسيون عميان البصيرة هي الآثار المدمرة كالشعاع النووي الذي تركه التنظيم خلفه والكفيل بالفتك بما تبقى سالماً في المجتمع اذا لم تكن هناك هبة عاجلة منسقة محلياً ودولياً لاعادة صيانة المجتمع وردم الفجوة التي احدثها داعش ، بما يعيد الاعتبار للعلم والجامعات واحترام الانسان وخاصة النساء اللواتي حولهن التنظيم الى سلعة تارة والى الحجر القسري تارة أخرى.

ليس مهماً أين ستكون تبعية قرى أو بلدات ادارياً اذا بقي العراق موحداً ، لكن المهم هو كيف نعيد بناء الانسان المحطم فيها . هل يدرك أحد من السياسيين ويعمل لعلاجه، حين يسمع ان ثمانمائة طفل مجند في تنظيم داعش طحنوا في معارك الخالدية وحدها وان هناك مئات من الأطفال الآخرين يجري زجهم الآن في معارك أخرى حول الموصل، وسط اندفاع تعبوي للموت ،تحت ضغط ماكنة تعمل وحدها لا شيء يقف أمامها أو يحاول منع تقدمها نحو اهدافها في غسل عقول الاطفال والشباب .

هل يتوقف غسيل عقول البشر بمجرد أن تتوقف المعارك يلقى تنظيم داعش الهزيمة النهائية حين تأذن واشنطن بشن معركة الموصل الكبرى التي تعني نهاية داعش عسكرياً في العراق ، وتبقى المشكلة الفكرية أكبر وأدهى ، لاسيما بوجود طاقم من السياسيين الفاسدين الذين سيكونون بلاشك وقوداً لحروب أخرى في البلد كما كانت حرب داعش التي لم تنته بعد .

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لندن