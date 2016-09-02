سامسونج تقرر وقف بيع جلاكسي نوت 7 بسبب مشكلة بالبطارية

– September 2, 2016

سول – (رويترز) – قالت شركة سامسونج العملاقة للإلكترونيات اليوم الجمعة إنها ستوقف مبيعات أجهزة الهواتف الذكية جالاكسي نوت 7 الجديدة وستستبدل جميع الهواتف المباعة للزبائن وتجار التجزئة من هذا الطراز بعدما اكتشفت الشركة وجود مشكلة في البطارية المزودة بها هذهالأجهزة.

وقالت الشركة في بيان إن عملية توفير أجهزة بديلة لتلك التي بيعت بالفعل قد تستغرق نحو أسبوعين لكن لم يتضح متى ستبدأ الشركة في بيع الأجهزة الجديدة. وأضافت سامسونج أنه لا يمكنها التعليق على عدد أجهزة جلاكسي نوت 7 التي سيتم استبدالها بالضبط لكنها أشارت إلى أن هذا الطراز جرى طرحه في عشر دول حتى الآن.

وقالت إنها لا تستطيع التعليق على تكلفة استبدال الهواتف التي بيعت بالفعل لكنها أشارت إلى أنها ستكون كلفة كبيرة لافتة إلى أنها باعت 2.5 مليون جهاز من هذا النوع للزبائن حتى الآن.

وبحسب الشركة ستبدأ عملية استبدال أجهزة جلاكسي نوت 7 في كوريا الجنوبية يوم 19 سبتمبر أيلول وقالت إنها تدرس السماح لمستخدميه بالتحول إلى استعمال جهاز آخر أيضا من إنتاج سامسونج.

وأضافت أن البطاريات المزودة بها تلك الأجهزة بها مشكلة بسيطة جدا في عملية الإنتاج لكنها قالت إنه من غير الملائم في هذا التوقيت الحديث عن أي من المصنعين الذي ظهرت تلك المشكلة في البطاريات التي أنتجها.

وأكدت الشركة على أن مشكلة البطاريات تتعلق بأجهزة جلاكسي نوت 7 فقط لكنها قالت إن الأجهزة المماثلة التي بيعت في الصين مزودة بنوع آخر من البطاريات ليست به أي مشكلة.

وقالت سامسونج إن بيع جهاز جلاكسي نوت 7 سيتوقف في الدول العشر التي بيع فيها إلى جانب الصين .