مقتل تسعة عسكريين في هجوم لداعش عند محور الضلوعية

– September 2, 2016

سامراء- الزمان

قتل تسعة من عناصر الامن واصيب مالايقل عن 24 بجروح في هجوم كبير لتنظيم داعش الخميس استهدف حواجز شمال بغداد، حسبما افادت مصادر امنية الجمعة. ووقع الهجوم في منطقة مطيبيجة التابعة لمحافظة صلاح الدين وكبرى مدنها تكريت (160 كلم شمال بغداد). وكان هدف الهجوم الرئيسي الضلوعية بحسب مصدر امني . وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش «قتل تسعة واصيب 24 بجروح من عناصر الامن جراء هجوم عناصر داعش في منطقة مطيبيجة» التي تعد مسافة 110 كلم شمال بغداد. واوضح ان «الهجوم وقع ليل الخميس واستمر حوالى اربع ساعات». من جهته، اكد ضابط برتبة مقدم في الشرطة حصيلة القتلى والجرحى مشيرا الى ان «مسلحي داعش تسللوا من حوض نهر العظيم وجبال حمرين، لاستهداف حواجز قوات الامن». واكد «انسحاب مسلحي داعش واستعادة القوات الامنية السيطرة على مواقعها». بدوره، قال مصدر من بلدة الضلوعية الواقعة الى الجنوب من مكان الاشتباكات ان «مقاتلي عشائر الضلوعية توجهوا لتقديم المساندة لكن لم يتمكنوا من الوصول (…) ولدى وصولهم شاهدوا عجلات مدمرة فضلا عن جثث متفحمة لعناصر قوات الامن». ويتخذ التنظيم اماكن لهم في مناطق سلسلة جبال حمرين التي تغطي محافظتي صلاح الدين وديالى. وتنفذ قوات عراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن عمليات في مناطق جنوب مدينة الموصل بهدف استعادة السيطرة على ثاني اكبر مدن البلاد واخر اكبر معاقل التنظيم في العراق.

وقالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية إن انفجارا وقع بسبب حريق في مستودع أسلحة بشرق بغداد الجمعة مما أدى لسقوط صواريخ على مناطق مجاورة ومقتل أربعة سكان على الأقل وإصابة عشرات آخرين. وأضاف أن المستودع ملك العصائب إحدى المليشيات الشيعية المسلحة التابعة لقوات الحشد التي تشارك في قتال تنظيم داعش. وقال مصدر الشرطة إن الصواريخ انطلقت من المستودع وألحقت تلفيات بمنازل ومتاجر وسيارات في ثمانية مواقع وأضرمت النار في مصنع للدقيق (الطحين) لا يزال مشتعلا بعد ساعتين من الانفجار. وقال سكان إن عمودا من الدخان تصاعد في حي العبيدي حيث يقع المستودع