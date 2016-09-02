الجامعة العربية لـ(الزمان): سنناقش أختيار مرشح عربي واحد لمنصب رئيس اليونسكو  

– September 2, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

كشفت مصادر بجامعة الدول العربية للزمان إن وزراء الخارجية العرب سوف يناقشون في إجتماعهم القادم يوم 5 سبتمبر بجامعة الدول العربية مسألة أختيار مرشح عربي لرئاسة منظمة اليونسكو واضافت المصادر أي الأمين العام سيجد صعوبة في التوفيق بين وجهات النظر في ظل إعلان دول الخليج دعمها للمرشح القطري لهذا المنصب . فيما أكد د/ سعيد اللاوندي الخبير بمركز الأهرام ان فرصة العرب في الفوز بهذا المنصب تبدو ضعيفة في ظل وجود أكثر من مرشح واحد ،ودعا اللاوندي الدول العربية إلي الإتفاق علي مرشح واحد . في السياق ذاته اكدت مشيرة خطاب مرشح مصر لهذا المنصب في تصريحات خاصة ل (الزمان) إنها تتمنى أن يتفق العرب علي مرشح واحد .واضافت إنها تمتلك رصيداً يؤهلها للفوز بهذا المنصب رغم وجود إمكانيات مالية محدوده ،وكشفت إن كل الوزارات تتعاون معها في حملة الترشيح وإن لدينا خطة لزيارة 58 دولة من أعضاء المنظمة في إطار حملة الدعاية. لكنها لم تقل شيئا عن تمويل حملة العاية في ظل الوضع الاقتصادي لمصر، ‎في الوقت الذي تجري فيه الإستعدادات لعقد إجتماع وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان لتوقيع عقود المكاتب الإستشارية المكلفة بعمل دراسات سد النهضة طالب محمد نصر علام وزير الري السابق في تصريحات خاصة للزمان في إطار حوار أجريناه معه ان لجؤ مصر إلي مجلس الأمن في ملف سد النهضة أصبح ضرورة نظراً للمخاطر التي سوف يتسبب فيها حيث ان إنهياره سوف يؤدي إلي مقتل 2 مليون مواطن مصري و 6 مليون مواطن سوداني واضاف ان نجاح مصر في إقناع مجلس الأمن بمخاوفها من السلامة الإنشائية للسد يمكن أن يدفع مجلس الأمن بإصدار قرار يوقف بناء السد وإحاله ملفه للمحكمة الجنائية الدولية .

في السياق ذاته أكد إسلام ممدوح الخبير الدولي في بناء السدود إن إجراء دراسات فنية في هذا التوقيت لن تكون مجدية لأن السد سوف ينتهي بناؤه في شهر يونيو القادم ولا يمكن إحداث تغييرات في جسم السد فيما كشف د/ مغاوري شحاته خبير المياه ان اثيوبيا ابلغت مصر انها سوف تعمل علي الاخذ بكل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية عام 2012 من حيث زيادة الفتحات في الإعتبار عند بناء السد وان المفاوضات سوف تتركز فقط علي سنوات الملئ بما لا يؤثر علي حصة مصر المائية