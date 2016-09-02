 فرنسا تدعو السراج الى تسوية مع حكومة شرق ليبيا

– September 2, 2016

باريس- الزمان

دعا وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت الجمعة رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الى ايجاد «تسوية» مع برلمان طبرق (شرق ليبيا) واللواء خليفة حفتر اللذين لا يعترفان بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج. وقال ايرولت في كلمة امام سفراء فرنسا «في ليبيا يشكل التهديد الارهابي وانتشار التهريب تحديين ملحين». واضاف «ورغم التشاؤم تم تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة السراج الذي احيي شجاعته». وتابع «ولاجتثاث داعش سيكون عليه السيطرة على كل المؤسسات ومجمل الاراضي. لكن عليه التوصل الى تسوية مع برلمان طبرق واللواء حفتر» الذي يقود القوات المسلحة في الشرق الليبي. وقال الوزير الفرنسي ان «فرنسا على استعداد لدعم هذه الجهود مع القوى الاقليمية واولها مصر» التي تدعم حفتر باعتباره عائقا امام الاسلاميين. وتدعم فرنسا حكومة السراج التي شكلت برعاية الامم المتحدة والمعترف بها دوليا، لكنها موضع احتجاج برلمان طبرق واللواء حفتر. غير ان عسكريين فرنسيين ينتشرون في شرق ليبيا. واضطرت باريس للاعتراف بوجودهم اثر مقتل ثلاثة منهم منتصف تموز/يوليو حين كانوا يقومون بمهمةاستخبارات لدى قوات حفتر. ومنذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 تهيمن على ليبيا الميليشيات المسلحة والصراعات على السلطة واعمال العنف ما ساهم في تنامي وجود تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وتقاتل قوات حكومة الوفاق الوطني باسناد جوي اميركي، مسلحي التنظيم في سرت الواقعة على بعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس.

واعلن الرئيس فرنسوا هولاند في مستهل الاسبوع انه سيستقبل السراج في باريس قريبا.