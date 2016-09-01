16 مليون مغربي على لوائح الانتخابات البرلمانية

– September 1, 2016

الرباط-(أ ف ب) – أعلنت لجنة حكومية مغربية الخميس ان عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بلغ 15 مليونا ونحو 700 الف 45% منهم نساء، سيشاركون في الانتخابات البرلمانية في السابع من تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

وافاد بيان رسمي للجنة ان الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الانتخابات (…) حصرت عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في ما “مجموعه 15 مليونا و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا”.

وبحسب المصدر نفسه فإن “هؤلاء الناخبين يتوزعون 55% من الرجال مقابل 45% من النساء” مشيرة الى ان 55% منهم في المدن مقابل 45% في القرى.

كما تتوزع شرائح أعمار المسجلين حسب المصدر نفسه، بين 30% تقل أعمارهم عن 35 عاما، مقابل 43% تتراوح اعمارهم بين 35 و54 عاما و27% تفوق اعمارهم سن ال54.

ويبلغ عدد الذين باتوا في سن التصويت (18 عاما) قرابة 26 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان المغرب قرابة 34 مليونا.

والانتخابات هي الثانية بعد اقرار دستور جديد صيف 2011، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق “الربيع العربي”.

وقبيل شهر من الانتخابات، تشتد حدة التنافس بين حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي ومنافسه الرئيسي حزب الاصالة والمعاصرة المعارض.

وقد شارك حزب الاصالة والمعاصرة منذ تأسيسه العام 2008 في دورة انتخابية برلمانية واحدة العام 2011 خلافا لحزب العدالة والتنمية الذي خاض الانتخابات للمرة الالوى العام 1997، وهذه الانتخابات هي الخامس التي يشارك فيها.

وقد حل العدالة والتنمية اولا في الانتخابات البرلمانية صيف 2011 لكنه حل ثانيا بعد حزب الاصالة والمعاصرة في الانتخابات المحلية التي جرت في ايلول/سبتمبر 2015.

وقد بلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%، حيث تنافس نحو 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان.

وتنطلق الحملة الانتخابية رسميا 15 يوما قبل من التصويت.