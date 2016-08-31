علماء الأزهر يشنون هجوماً حاداً على مقترح لمنح الزوجة المطلقة نصف ثروة الرجل

– August 31, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

شن عدد من علماء الأزهر هجوما حادا علي الدكتورة أمنة نصير بعد اقتراحها والذي تعتزم تقديمه للبرلمان بمنح الزوجة المطلقة نصف ثروة زوجها وفي هذا الإطار قال الدكتور / احمد كريمه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن الشرع الحكيم حدد مستحقات الزوجة من المهر والنفقة والميراث وان زيادة او تعديل يعد اعتداء علي الشرع وأوضح أن هذا الاقتراح يتناسب مع الغرب وليس مع المجتمع الإسلامي وأضاف الدكتور / محمد الشحات الجندي أن أمنه نصير تخرج بين الحين والآخر بمقترحات غريبة فعلي أي أساس يعطي الزوج نصف ثروته لمطلقته خاصة أن الشرح قد حدد أصول المواريث وأضاف انه يمكن مناقشة هذا المشروع بضوابط معينة وليس بصورة مطلقة لأنه قد يؤدي إلي عزوف الشباب عن الزواج وأكد الدكتور/ سالم عبدالجليل الداعية الإسلامي انه لا يجوز حصول المطلقة علي نصف ثروة زوجها بالقانون بل أن الأمر يعود لكرم الزوج واستعفاف المرأة ، وردا علي الانتقادات التي وجهت إليها أكدت الدكتورة/ أمنه نصير في تصريحات خاصة أن القانون له بعده الإنساني خاصة بالنسبة للزوجة التي لا تعمل وليس لها دخل آخر أما الزوجة التي تعمل فيمكن أن تأخذ حقوقها بالطرق القانونية .