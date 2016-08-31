القبض على المغني كريس براون بعد مواجهة في منزله

– August 31, 2016

لوس أنجليس -(رويترز) – قالت الشرطة إن نجم البوب كريس براون اعتقل للاشتباه في ضلوعه في اعتداء بسلاح مميت يوم امس بعد مواجهة طوال اليوم وتفتيش منزله في لوس أنجليس بعدما اتصلت امرأة بشرطة النجدة.

ونفى براون (27 عاما) ارتكاب أي مخالفات في رسائل على موقع انستجرام قبل احتجازه وقال إنه استيقظ ليجد الشرطة في الخارج وإنهم بحاجة إلى إذن لدخول المبنى في حي تارزانا في سان فرناندو فالي في لوس أنجليس.

وقال اللفتنانت كريس راميريز من شرطة لوس أنجليس للصحفيين أمام منزل براون إنه سيتم اعتقاله بسبب «اعتداء بسلاح مميت». ورفض راميزيز توضيح الاتهامات الموجهة لبراون قائلا إن التحقيق لا يزال جاريا. وكان موقع (تي.إم.زد) وصحيفة لوس أنجليس تايمز قالا في وقت سابق إن براون صوب سلاحا ضد المرأة. وظلت الشرطة التي استجابت للاستغاثة تحاصر المنزل لساعات قبل أن تحصل على إذن بتفتيشه حيث بدأت تفتيش المبنى المترامي الأطراف بعد الظهر.