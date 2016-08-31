اليابان وهاواي وفلوريدا في مهب الأعاصير

– August 31, 2016

طوكيو- فلوريدا -الزمان -(أ ف ب) – رويترز أعلنت الشرطة والحكومة في اليابان الاربعاء مقتل 11 شخصا بينهم تسعة في دار للمسنين في منطقة في شمال شرق البلاد بعد مرور إعصار.وتشهد آسيا ما بين عشرين وثلاثين إعصارا سنويا، يؤثر نصفها تقريبا على اليابان. وقالت الشرطة لوكالة فرانس برس الاربعاء انه عثر على جثث تسعة اشخاص داخل مركز للمسنين في بلدة ايوايزومي التي غمرتها المياه. وعرضت لقطات صورت من الجو لمبنى واسع يقع على ضفة نهر.وقال عامل في الدفاع المدني ان «نهر اوموتو القريب فاض عن مجراه وجرف نفايات واغصان اشجار ووحول الى داخل المبنى».

وذكر التلفزيون الحكومي «ان اتش كي» ان الشرطة عثرت على الجثث عندما توجهت الى المكان لمساعدة اشخاص محاصرين بالمياه على اثر الفيضانات التي نجمت عن الاعصار. وقال شوكو ساكاموتو المسؤول في شرطة ايواتي لفرانس برس «نحاول تحديد هويات» القتلى، موضحا انهم كانوا موجودين داخل مبنى مخصص لكبار السن في منطقة ايوايزومي. وحذرت سلطات الأرصاد الجوية الأمريكية سكان جزيرة بيج في هاواي يوم الثلاثاء من إعصار زاحف من المتوقع أن يجلب رياحا قوية وأمطارا غزيرة بينما جرى تحذير سكان فلوريدا أن يستعدوا لعاصفة استوائية في وقت لاحق هذا الأسبوع. ورصدت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية الإعصار مادلين على بعد 600 كيلومتر شرقي بلدة هيلو في حوالي الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي. ومن المتوقع أن تصبح العاصفة «قريبة على نحو خطر» اليوم الأربعاء مما دفع مصلحة الأرصاد إلى إصدار تحذير للجزيرة من إعصار. وأضافت أنه جرى تصنيف العاصفة مادلين كإعصار من الفئة الثالثة تحرك رياحا سرعتها القصوى 185 كيلومترا في الساعة ولكن من المتوقع أن تضعف بعض الشيء اليوم الأربعاء. وأرسلت مقاطعة هاواي تحذيرا للسكان عن مخاطر الإعصار بما في ذلك الأمطار الغزيرة التي قد تؤدي إلى انهيارات طينية وكذلك إمكانية حدوث ارتفاع في مستوى مياه المحيط. وقال التحذير «يجب إتمام الاستعدادات لحماية الحياة والممتلكات بحلول ليل اليوم (الثلاثاء).» وفي ولاية فلوريدا بدأت بعض السلطات المحلية بالفعل في توزيع أجولة الرمل بينما يتجه منخفض استوائي صوب ساحل خليج المكسيك بالولاية.

كان المركز الوطني للأعاصير في ميامي توقع أن يشتد المنخفض إلى عاصفة استوائية بحلول يوم الثلاثاء.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا انه تم العثور على سيدة مسنة ميتة في منزلها الذي اجتاحته المياه في مدينة كوجي بمنطقة ايواتي. وفي هذه البلدة، عرض التلفزيون الحكومي لقطات جوية لمساحات واسعة غمرتها المياه بعد فيضان نهر وسيارات غارقة حتى نصفها.

كما عثر على جثة اخرى في مكان غير بعيد عن دار المسنين.

وضرب الاعصار القوي الذي رافقته امطار غزيرة الثلاثاء شمال شرق اليابان المنطقة الذي دمره في آذار/مارس 2011 تسونامي هائل.

وكان «لينكورك» عاشر اعصار في هذا الموسم في آسيا، وصل الى الساحل الياباني قبيل الساعة 18,00 (9,00 ت غ) من الثلاثاء بعدما مر على طول الساحل الواقع على المحيط الهادىء باتجاه الشمال.

الاعصار دمر جسرا

وادى الاعصار «لينكورك» ايضا الى فيضانات في هوكايدو اكبر جزيرة في شمال البلاد حيث فقد شخص واحد على الاقل، حسصب السلطات المحلية.

وسقطت ثلاث آليات على الاقل في نهر عندما تحطم جسر، لكن لم يعرف عدد ضحايا المحتملين.

وقال تيرومي كوهان المسؤول في هوكايدو انه «في بلدة ميناميفورانو ما زال مستوى المياه مرتفعا ورجال الانقاذ يحاولون اجلاء عدد من الاشخاص الذين صعدوا الى اسطح منازلهم او سياراتهم، بمروحيات».

وتشهد اليابان عددا كبيرا من الاعاصير كل سنة لكنها تتوجه بشكل عام الى الجنوب، وعندما تتوجه شمالا تضرب اولا جنوب او جنوب غرب جزيرة هونشو الكبرى.

تشكل الاعصار لينكورك في 19 آب/اغسطس في المحيط الهادئ وتوجه جنوبا ثم غير وجهته فجأة ليعود الى هونشو التي التف حولها جزئيا ليصل الى شمال هذه الجزيرة.

وكان اعصار آخر يحمل اسم «ميندولي» ضرب الاسبوع الماضي منطقة غير بعيدة عن طوكيو قبل ان يواصل سيره شمالا. وقد ادى الى مقتل شخص وجرح نحو ستين آخرين.