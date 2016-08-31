تنافس أمريكي روسي على منجز قتل العدناني  في سوريا

– August 31, 2016

داعش يخسر أبرز قائد بعد البغدادي ومهندس دولة الخلافة

موسكو – واشنطن -الزمان

قال مسؤولون اميركيون الاربعاء ان مزاعم روسيا بانها قتلت المتحدث باسم تنظيم الدولة الاسلامية ابو محمد العدناني «نكتة» وان الغارة التي قتل فيها نفذتها طائرة اميركية بدون طيار. وقالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن ضربات جوية روسية في سوريا قتلت أبو محمد العدناني أحد أبرز زعماء تنظيم داعش وأضافت أن العدناني واحد من 40 متشددا قتلوا في الضربات الجوية على معراتة أم حوش في محافظة حلب. وكان مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قال لرويترز أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة استهدفت العدناني في إحدى الضربات. واضاف إن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية الثلاثاء استهدفت أبو محمد العدناني القيادي بتنظيم داعش. جاء ذلك بعدما أعلن التنظيم مقتل العدناني.وقال المسؤول الأمريكي إن الضربة الجوية استهدفت مركبة في بلدة الباب السورية لكنه امتنع عن قول ما إذا كان العدناني قد قتل. وكان العدناني المسؤول عن الهجمات في الخارج كونه رئيس العمليات الخارجية بالتنظيم. واكتسبت العمليات في الخارج أهمية مطردة للدولة الإسلامية بعد الخسائر العسكرية التي منيت بها وأدت إلى تقليص مناطق سيطرتها في العراق وسوريا و تعرض تنظيم داعش لضربة جديدة موجعة بعد مقتل القيادي العدناني، الذي يعد احد اهم مهندسي هجمات التنظيم في الغرب، في خسارة تضاف الى اخفاقات ميدانية عدة مني بها في سوريا. ويظهر مقتل العدناني نجاحا جديدا في اختراق بنية التنظيم، لا سيما بعد اعلان واشنطن استهدافه في محافظة حلب من دون ان تؤكد مقتله. وأعلن تنظيم داعش في بيان مساء الثلاثاء مقتل أبو محمد العدناني، واسمه الحقيقي طه صبحي فلاحة والمتحدر من محافظة إدلب (شمال غرب)، أثناء «تفقده العمليات العسكرية» في حلب. وبالاضافة الى كونه احد ابرز قادة التنظيم، فان للعدناني رمزية خاصة لدى الجهاديين كونه هو من اعلن في حزيران/يونيو 2014 تأسيس «الخلافة الاسلامية» في سوريا والعراق، قبل ان يبرز اسمه اثر تكرار دعوته الى شن هجمات في دول الغرب. وبعد العدناني (39 عاما)، ثالث قيادي رفيع المستوى يخسره التنظيم في غضون خمسة اشهر فقط، ما يوجه الانظار اكثر الى زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي الذي بات معزولا اكثر فاكثر. وقال الخبير في شؤون الحركات الجهادية المقرب من حكومة بغداد هشام الهاشمي لوكالة فرانس برس ان «مقتل العدناني يعد ضربة قاصمة لتنظيم داعش»، ويظهر ان التنظيم «بات غير قادر على حماية اهم قادته». وبحسب الهاشمي، يبدو «من الواضح ان تنظيم داعش بات مخترقا على صعيد الصف الثاني من القيادة، اذ ان معظم تحركات هذه القيادات وسيرتها وتنظيمها اصبحت معروفة من قبل المؤسسات الاستخباراتية». ورجح ان «الولايات المتحدة باتت قريبة جدا من ان تغتال البغدادي في الفترة المقبلة». لكن مصادر الاستخبارات قالت ان البغدادي والعدناني ما اجتمعا في مكان واحد منذ سنتين . واعتبرت واشنطن الثلاثاء ان «ازالة العدناني من ميدان القتال سيشكل ضربة كبيرة للدولة الاسلامية في العراق والشام».

وقال الخبير في الشؤون الجهادية ايمن التميمي لوكالة فرانس برس ان خسارة العدناني «مهمة رمزيا ولكنها ايضا تعكس تراجعا اكبر لتنظيم الدولة الاسلامية». واضاف «اذا كانت غارة للتحالف الدولي استهدفته فان ذلك يظهر مدى اختراق اجهزة الاستخبارات التابعة للتحالف الدولي، والا لما كانت تمكنت من قتل العديد من القياديين رفيعي المستوى».

وكتب الخبير في التنظيمات الجهادية رومان كاييه على موقع تويتر «في الذاكرة الجماعية الجهادية، يبقى ابو محمد العدناني هو من اعلن قيام الخلافة في (29) حزيران/يونيو 2014» وبحسب الهاشمي فان العدناني «غالبا ما كان يتنقل بين مدينتي البوكمال ودير الزور (شرق) لكن يبدو ان معركة حلب واهميتها احتاجت ان يشرف بنفسه عليها». وخسر تنظيم الدولة الاسلامية منذ بداية آب/اغسطس الحالي معقلين اساسيين له في محافظة حلب، وهما مدينة منبج التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية اثر معارك دامت اكثر من شهرين، ومدينة جرابلس التي انسحب منها امام عملية عسكرية تركية دعما لفصائل سورية معارضة.

ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية بيتر كوك العدناني بأنه «المهندس الرئيسي» لهجمات تنظيم الدولة الاسلامية في الغرب، كما انه «نسق تحرك مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام وشجع مباشرة افرادا على شن هجمات على مدنيين واعضاء في الجيش ونشط في تجنيداعضاء جدد» للتنظيم. وغالبا ما كان العدناني يصدر تسجيلات صوتية وبيانات يتناول فيها عمليات التنظيم خصوصا في العراق وسوريا التي تشهد نزاعا داميا منذ اذار/مارس العام 2011. وفي العامين الاخيرين، كرر العدناني دعوة المسلمين و»جنود الخلافة» الى تنفيذ هجمات في الدول الاعضاء في التحالف الدولي بقيادة اميركية والذي يشن منذ ايلول/سبتمبر 2014 ضربات جوية ضد التنظيم في سوريا والعراق. وانخرط العدناني في الجهاد منذ اوائل العام 2000 حين بايع زعيم تنظيم القاعدة في العراق وقتها ابو مصعب الزرقاوي، وكان انتقل الى العراق مع بدء الاحتلال الاميركي وتنقل في مواقع جهادية عدة وصولا الى تعيينه متحدثا باسم تنظيم الدولة الاسلامية.