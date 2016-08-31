أنقرة لا تقبل بوقف إطلاق النار مع الأكراد في سوريا

– August 31, 2016

الجيش التركي:غرب الفرات خط أحمر

توركان اسماعيل – الزمان

أعلنت تركيا الأربعاء أنها «لا تقبل» باعلان وقف اطلاق النار مع المقاتلين الاكراد في شمال سوريا الذي صدر عن الولايات المتحدة. وقال الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر تشيليك لوكالة انباء الأناضول الحكومية «لا نقبل في أي ظرف (…) +تسوية أو وقفا لإطلاق النار بين تركيا والعناصر الكردية+».

واكد تشيليك أن «الجمهورية التركية دولة شرعية وذات سيادة» ولا يمكن وضعها على قدم المساواة مع «منظمة إرهابية». والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم القيادة الأميركية الوسطى الكولونيل جون توماس لوكالة فرانس برس انه «خلال الساعات الماضية تلقينا تاكيدا بان جميع الاطراف المعنية ستتوقف عن اطلاق النار على بعضها البعض وستركز على تهديد داعش».

واوضح ان «هذا اتفاق غير رسمي يشمل اليومين المقبلين على الاقل، ونامل في ان يترسخ».

واشار الى ان «الاتراك وقوات سوريا الديموقراطية (وهي تحالف لفصائل عربية وكردية تعد وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري) فتحوا اتصالات مع الولايات المتحدة وبين بعضهم البعض بهدف وقف الاعمال القتالية».وبدأ الجيش التركي وفصائل سورية معارضة تدعمها انقرة عملية عسكرية في شمال سوريا الأسبوع الماضي تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية والمقاتلين الاكراد على حد سواء.وتبذل الولايات المتحدة مذاك الحين جهودا حثيثة من دون جدوى لتجنب تصعيد أعمال العنف بين الطرفين. و قال المتحدث باسم الرئاسة التركية الأربعاء إن وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا ستظل هدفا للقوات التركية ما دامت متمركزة في غرب الفرات. وأضاف المتحدث إبراهيم كالين في مؤتمر صحفي أن تركيا لم تتفق على هدنة مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا. وقال إن الرئيس رجب طيب إردوغان يشعر بالقلق من تزايد الهجمات قرب مدينة حلب السورية ويبذل جهودا دبلوماسية من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار هناك.

وقال بن علي يلدريم رئيس وزراء تركيا اليوم الأربعاء إن أنقرة ستواصل عمليتها في شمال سوريا لحين زوال جميع التهديدات بما يكفل الأمن القومي للبلاد. وتوغلت تركيا في شمال سوريا قبل أسبوع وقالت إنها تهدف لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ومنع المسلحين الأكراد من السيطرة على المزيد من الأراضي قرب الحدود التركية.