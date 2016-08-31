السعودية:لن يسمح للحوثيين بالاستيلاء على اليمن

– August 31, 2016

ضربة جوية في صعدة تقتل 16 حوثياً من عائلة واحدة

صنعاء – الزمان

قال شاهد من رويترز ومسعف وأحد السكان إن 16 فردا على الأقل من عائلة حوثية لإمام مسجد يمني قتلوا الأربعاء في ضربة جوية على منزل العائلة في شمال اليمن شنتها قوات التحالف العربية بقيادة السعودية. وأضافوا أن الصواريخ سقطت على منزل الإمام صالح أبو زينة في محافظة صعدة بشمال البلاد. وتابعوا أن الإمام وعائلته وهم ابنان وأفراد أسرتيهما قتلوا جميعا في الهجوم. وهذه هي أحدث ضربة في سلسلة الضربات التي تشنها قوات التحالف التي توفر دعما جويا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حربه ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين سيطروا على جزء كبير من البلاد منذ عام 2014.

وأوضحت صور التقطها مصور من رويترز رجالا ينتشلون جثة طفل من تحت الأنقاض. وقال أحد السكان ويدعى نايف والذي ساعد في رفع الحطام لانتشال الجثث «وقعت الغارة الجوية في الصباح ولأن المنزل مصنوع من الطين استغرق الأمر حتى الظهر لانتشال الجثث.» وقال مسعف إن عمال الإغاثة كانوا يشعرون بالقلق من إمكانية وقوع ضربات جوية جديدة عندما وصلوا إلى المكان ورأوا طائرة ما زالت تحلق. و قال وزير الخارجية السعودي الأربعاء إنه لن يسمح للحوثيين المتحالفين مع إيران بالاستيلاء على اليمن واتهم طهران بالسعي لنشر الاضطراب في أنحاء المنطقة. وعبر رئيس المجلس الحاكم المدعوم من الحوثيين يوم الاثنين عن الاستعداد لاستئناف المفاوضات لإنهاء الحرب مع الاحتفاظ بحق التصدي لهجمات الحكومة المدعومة من السعودية.

وانهارت المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة لإنهاء القتال الممتد منذ 18 شهرا واستأنف الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح قصف السعودية.

وفشلت المحادثات بعد أن أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح تشكيل مجلس حاكم من عشرة أفراد في السادس من أغسطس آب ليتجاهلا بذلك تحذيرات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد من أن هذه الخطوة تنتهك قرارات مجلس الأمنالدولي بشأن كيفية حل الصراع.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لرويترز في بكين إن الكرة في ملعب الحوثيين فيما يتعلق باستئناف المحادثات من عدمه. وأضاف «الشيء المؤكد ولا يقبل الشك… المؤكد أنه لن يتم السماح لهم بالاستيلاء على اليمن. انتهى. وبالتالي سيتم الدفاع عن الحكومة الشرعية.»

وأضاف «الفرصة المتاحة لهم هي الانضمام للعملية السياسية والتوصل لاتفاق من أجل مصلحة كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون.» وتتهم السعودية وحلفاؤها الحوثيين بأنهم أدوات في أيدي إيران وشنوا عملية عسكرية لتمكين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من ممارسة مهام منصبه. لكن الحوثيين صمدوا إذ تحالفوا مع صالح الذي يتمتع بدعم معظم الجيش. ويسيطر الحوثيون وحزب المؤتمر على معظم الجزء الشمالي من اليمن بينما تقتسم القوات الموالية للحكومة اليمنية السيطرة على بقية أنحاء البلاد مع قبائل. فيما أعلن وزير الادارة المحلية اليمني عبد الرقيب سيف ان اعادة بناء اليمن الذي مزقته الحرب قد تكلف 15 مليار دولار (13,5 ملياريورو)، مشيرا بذلك الى رقم حدده البنك الدولي.

وقال سيف لوكالة فرانس برس على هامش ورشة عمل حول اعادة الاعمار بعد انتهاء النزاع في اليمن، إن «البنك الدولي أعطى (رقما) تقديريا هو 15 مليار دولار». لكن الوزير لم يذكر تفاصيل بشأن توزيع هذا المبلغ.

ومنذ نهاية تموز/يوليو، استعاد النزاع المستمر منذ قرابة 17 شهرا بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، حماوته الميدانية المعهودة بعد اشهر من الهدوء النسبي الذي ترافق مع مشاوراتسلام في الكويت رعتها الامم المتحدة.

وادى النزاع في اليمن الى مقتل اكثر من 6600 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين منذ آذار/مارس 2015، بحسب الامم المتحدة. كذلك، بات نحو 80 بالمئة من السكان في حاجة الى مساعدات انسانية.