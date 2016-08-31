 اجتماع مرتقب بين بوتين وأوباما حول الحرب السورية

– August 31, 2016

مقتل جنرال ايراني جديد في معارك حلب

طهران-موسكو – الزمان

اعلن الكرملين: ان الرئيس الروسي بوتين سيتبادل وجهات النظر مع الرئيس الامريكي باراك أوباما بشأن سوريا على هامش قمة العشرين في الصين بعد ايام

فيما قتل جنرال سابق في قوات الحرس الثوري الايراني جيش النخبة في النظام الايراني، في معارك في منطقة حلب بسوريا كما اوردت وكالة فارس للانباء الاربعاء. وقالت فارس «ان الجنرال السابق احمد غلامي قتل اثناء اشتباكات مع الارهابيين في حلب». وذكرت وسائل الاعلام الايرانية ان غلامي ذهب «طوعيا» الى سوريا وايضا الى العراق «لمحاربة الجماعات الارهابية» بحسب موقع مشرق نيوز. وقد اصيب في الرأس قبل ان يفارق الحياة متأثرا بجروحه. وايران هي الحليف الاقليمي الرئيسي لنظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي تدعمه ماليا وعسكريا بارسال مستشارين عسكريين ومتطوعين لقتال الفصائل المسلحة المعارضة والجهاديين. واضافت وسائل الاعلام الايرانية ان مئات من «المستشارين العسكريين» و»المتطوعين» الايرانيين والافغان قتلوا في سوريا خلال السنوات الاخيرة. وقد صوت مجلس الشورى الايراني مؤخرا على قانون يمنح الجنسية الايرانية لاسر المقاتلين الاجانب الذين «سقطوا شهداء» اثناء الحرب بين ايران والعراق (1980-1988) وبعدها. وهذا يشمل مبدئيا «المتطوعين» الافغان والباكستانيين الذين قتلوا في سوريا او العراق. السفير السوري في الامم المتحدة يعتبر ان ليس هناك «ادلة مادية» في تقرير الامم المتحدة وفشلت ادانة المجتمع الدولي لدمشق و اعتبر السفير السوري في الامم المتحدة بشار الجعفري الثلاثاء ان تقرير المحققين التابعين للامم المتحدة والذي يتهم دمشق بأنها استخدمت غاز الكلور في شمال سوريا «يفتقد بالكامل الى ادلة مادية». وقال الجعفري للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الامن الدولي مخصص لدراسة التقرير ان الخلاصات التي توصل اليها المحققون «مبنية بالكامل على تصريحات ادلى بها شهود قدمتهم المجموعات الارهابية المسلحة». واضاف «بالتالي فإن هذه الاستنتاجات تفتقر إلى أي دليل مادي (يؤكد) استخدام غاز الكلور، أكان الامر متعلقا بعينات او بتقارير طبية».

وتعتبر الحكومة السورية أنه يجب مواصلة التحقيق في الحالات التي يزعم انها هجمات كيميائية والمذكورة في تقرير الامم المتحدة. وقال الجعفري «نحن بحاجة إلى معرفة الحقيقة من دون أن يتم التلاعب بتلك الحالات لأغراض سياسية «.

وافاد محققو الامم المتحدة في التقرير أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وسرمين في 16 اذار/مارس 2015.

واضاف التقرير ان تنظيم الدولة الاسلامية استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 آب/اغسطس 2015. واكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام اسلحة كيميائية في الحرب بسوريا، من دون ان تحدد المسؤولين بشكل واضح.