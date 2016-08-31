– August 31, 2016

مجلس الوزراء يمرّر موازنة العام المقبل ويقدّم تعديلاً على الخطف والإرهاب

بغداد – قصي منذر

صوت مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء على قانون موازنة العام المقبل وتقديم تعديل بشأن العفو العام بما يخص الخطف وجرائم الارهاب . وقال بيان امس ان (المجلس صوت على قانون موازنة العام المقبل خلال جلسته الثلاثاء الماضي). واضاف ان (المجلس ناقش تقديم تعديل لقانون العفو بما يخص الاختطاف وجرائم الارهاب). مشيرا الى ان (المجلس عرض ما تم انجازه من المنهاج الحكومي خلال العامين الماضيين وتقديم بعض التعديلات في ضوء الانجاز الذي تحقق منه لعرضه على البرلمان). واوضح البيان ان (المجلس وافق على تعديل ضوابط تسجيل المركبات في ضوء الملاحظات التي تم أقرارها خلال الاجتماع). مبينا ان (المجلس ناقش تشغيل طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال اطلاع المجلس على البروتوكول المنفذ من وزارة النقل كمرحلة اولى لتجنب الاثار السلبية للحظر المفروض على تشغيل الطائرات). واضاف البيان ان (المجلس وافق على سحب ترشيح تعيين المستشارين في رئاسة الجمهورية واعادتهم الى وظائفهم السابقة). موضحا ان (المجلس وافق على اطلاق تخصيص مالي لازالة ومعالجة زهرة النيل ضمن حوض دجلة والفرات وما حولها واستمرار الجهد الالي لحماية هور ابو زرك). وتابع البيان ان (المجلس وافق على قرار لجنة الطاقة الوزارية بشأن تطوير حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان). وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وعد بتقديم تعديل وزاري يتضمن وزارتي الداخلية والدفاع بعد عيد الأضحى. وقال العبادي في مؤتمر صحفي امس انه (سيقدم التعديل الوزاري بمن فيهم مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية بعد العيد بعد ان تتم مناقشة الموضوع مع الكتل السياسية).مطالبا (القضاء والإدعاء العام بأن يكونا حازمين في مكافحة الفساد). واضاف العبادي ان (الاختطاف جريمة حية ولا يمكن شمول مرتكبيها بقانون العفو لذا سيتم تعديل القانون في تلك الفقرات). لافتا الى (البدء بإعادة العوائل النازحة إلى مخمور والقيارة). مشيرا الى (وضع برنامج زمني لعودة العوائل النازحة إلى الصقلاوية والكرمة والفلوجة). الى ذلك اعلنت وزارة النفط عن زيادة انتاج حقل الحلفاية من 200 الى 400 الف برميل يوميا بعد موافقة مجلس الوزراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح امس ان (المجلس وافق على تنفيذ المرحلة الثالثة لحقل الحلفاية للوصول الى انتاج الذروة البالغة 400 الف برميل يوميا). مشيرا الى ان (انتاج الحقل يبلغ حاليا 200 الف برميل).