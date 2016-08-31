– August 31, 2016

الطائي يحذّر من إنفجار الشارع ضد إرتفاع أجور الكهرباء

بغداد – علي الموسوي

حذر المرجع الديني قاسم الطائي من انفجار الوضع في الشارع العراقي بسبب سوء الكهرباء والاجور العالية التي فرضتها الوزارة على المواطن، فيما دعا الى ضرورة إن تكون الضرائب بشكل معقول ويتساوى فيها جميع المحافظات. وقال الطائي في بيان أمس إن (المواطن يفاجأ بسعر صرف عال للوحدة الكهربائية حتى وصل الى ما يعادل راتب المواطن العادي أو العامل البسيط الذي يعمل بمعظم ساعات النهار وهي لا تغطي سعر الطاقة الكهربائية لذا نحذر من انفجار الوضع في الشارع العراقي).واضاف (من الذي يراعي حق المواطن الذي خرج بشجاعة ليدعم العملية السياسية ويؤسس نظام ديمقراطي وقد رفع شعار العيش الكريم للمواطن، والواقع يخبر العكس).

واوضح الطائي أنه (يفترض من الحكومة أن تأخذ بحسبانها دخل المواطن وهل يغطي هذه المتطلبات وهي تخوض حرباً شرساً بالنيابة عن دول المنطقة ضد الإرهاب).وتابع انه (يفترض في هذه الظروف التخفيف عن المواطن لا الضغط عليه معاشياً وإلا قد ينفجر ويوصل الأمور الى ما لا تحمد عقباها، وهذا ما لا نريده ولا يريده الساسة ). داعيا الى (إعادة النظر في الضرائب التي هجمت على المواطنين فجأة، فأصبح لا يدري أيعمل لتغطيتها أو لأجل لقمة العيش).مشددا على ( ضرورة أن تكون الضرائب بشكل معقول يناسب دخل المعظم المواطنين وأن يتساوى فيها جميع المحافظات وإن تذهب بشكل أمين الى خزينة الدولة التي يشكو المسؤولون افلاسها).واضاف الطائي أنه (بعد تخفيض الضرائب وارجاعها الى سابق وضعها يمكن تغطية العديد من النفقات لو وصلت بأمان الى خزينة الدولة أو خزينة كل محافظة لتصرف عليها وان رفعها بهذا الشكل غير المناسب للخدمات المقدمة بازائها ظلم وجور لا تقبله الضمائر ولا الرجولة ولا الدين) حسب قوله .