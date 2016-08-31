– August 31, 2016

علاوي يوصي الوفد الكردي بلجنة تنسيقية لإدارة عمليات نينوى

بغداد – الزمان

بحث رئيس أئتلاف الوطنية أياد علاوي مع رئيس وفد حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني ملف تصدير النفط و تحرير الموصل.

وقال علاوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (من الضروري تشكيل لجنة تنسيقية عراقية عليا لإدارة العمليات العسكرية وكذلك الشؤون الأدارية والسياسية لدعم النازحين واللاجئين في محافظة نينوى تضم الجيش والبيشمركة والحشد والعشائر المقاتلة اضافة الى الوجهاء من أهالي الموصل).واضاف البيان ان (الطرفين اتفقا على أن العمليات العسكرية لتحرير نينوى ينبغي أن ترافقها جهود سياسية حقيقية لتطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن والأستقرارمع تأكيد على ضرورة حقن دماء الأبرياء وبذل كل الجهود اللازمة للحفاظ على سلامة المدينة وأمنها).كما أستقبل علاوي وفداً يمثل الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس الكتلة خسرو كوران .

وأكد الطرفان ( عمق العلاقة التي تجمع الحزبين منذ عقود عدة).من جانبه أكد الوفد (عزمه الأنفتاح على الكتل النيابية الأخرى والتنسيق معها لتصحيح مسار العملية السياسية) بحسب البيان.