– August 31, 2016

هاشتاكات سياسية ديمقراطية – مقالات – حسين محمد الفيحان

# التظاهر ضد الفساد

يبدو أن فورة الشارع و غليانه منذُ اكثر من ثلاثة اعوام ضد تردّي الاوضاع و سوء الخدمات قادت الى تفتح بصيرة البعض التي كانت مقفلة بفعل الخطاب السياسي الطائفي لأغلب الاحزاب الساعية للحفاظ على جمهورها الانتخابي و تحشيده لصالح قوائمها بعيدا عن شعارات (البناء و الاعمار) المطلقة في الهواء و لم يحصد منها المواطن شيئاً سوى فسحة الاحتجاج و التظاهر التي كفلها ذلك الدستور(المعاق) وقد تم تقيدها ايضا بسلسلة ترخيصات و موافقات و إجراءات امنية شديدة .

# كذبة الدفاع عن الطائفة

لقد بانت الحقيقة و اتضح كل شيء بعد ثلاثة عشرعاماً ، ولم يعد خداع تلك الطبقة السياسية لجمهورها نافذ المدة و الصلاحية ،فقد تيقنَّ الشعب ان الماء قد مر من تحت قدميه دون أن يعلم وقد شُغل بأمور الطائفة و المذهب و الدفاع المستميت عنهما بينما من روج له تلك الافكار الضالة قد قامَّ بـ(الخونة) كما يُقال .

# حاكموهم

سحبُ الثقة عن وزير الدفاع خالد العبيدي من قبل 142 نائباً لأسباب شخصية و مادية أثر كشفه لملفات فساد خطيرة تورطت بها أحزاب و البلاد تخوض حرباً على اوجها ضد الارهاب، لم ترق للشارع الغاضب و المنتفض على الطبقة السياسية، بينما من سقطت في عهدهم ثلاث محافظات بيد داعش احرار طُلقاء في سماء الديمقراطية ! .

# انصروا وزير الدفاع

اسماء سياسية و نوابٌ في البرلمان نشروا عبر صفحاتهم (الممولة) في مواقع التواصل الاجتماعي ولوحوا بأيديهم انتصار الحق على الباطل كما يزعمون بسحب الثقة عن وزير الدفاع مُدعين اصلاح الفساد في المؤسسة العسكرية ! عبر عشرات البوستات و الصور و المنشورات ، الا أنَّ ذلك جوبه بالرفض من جميع المستخدمين بملايين التعليقات و التفاعلات الرافضة والمستهجنة لعملية الاستجواب وسحب الثقة ولم يحظ أي منها برضى و قبول الجمهور الذي اتهم السياسيين المصوتين بالفاسدين .

# قانون 4 كلينكس

كذلك حكم القضاء في السماوة على طفل صغير (بريء) محروم لا يتجاوز عمره الأربعة عشر عاما بالسجن لمدة عام كامل لسرقته 4 علب كلينكس ورقي ، بينما يُطلق سراح وزير التجارة فلاح السوداني من نفس المحكمة بكفالة مادية ، لسرقته 30 مليار دولار وتسببه بعقود فساد كبيرة الغيت على اثرها اغلب مفردات البطاقة التموينية للشعب بعد ان استورد مواد غذائية مسرطنة بالاتفاق مع شركات ربحية ، جعلت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يسخرون من ذلك القضاء و تلك العدالة التي برأت رئيس مجلس النواب بعشر دقائق مطلقين مادة قانونية جديدة عبر التويتر اسموها .. قانون 4 كلينكس .

# عفو عام للإرهابيين

وايضا قانون العفو الذي فيه استخفافٌ و انتهاك واضح و صريح لدماء الشهداء و الابرياء و الفقراء و المحرومين ، أذ سيسمح للإرهابين و سراق المال العام و المفسدين الهاربين و المحكوم عليهم بالخروج و العودة ،وهنا بدأ مكتب نائب وقاض في احد الاحزاب الاسلامية المعروفة باستقبال عوائل تلك الشرائح المحكوم عليها و ترويج معاملاتهم متبنياً قضياهم المختلفة .

# الزهوّ الديمقراطي

نعم لقد استقرت البلاد في منحدر السقوط المريع وهو تعيش زهوها الاسلامي و الديمقراطي الذي كانت تنتظرهُ بصبرها الطويل ..