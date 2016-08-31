– August 31, 2016

معالجة 200 عبوة في جامعة الأنبار والسريع الدولي ومقتل مخرج أفلام جريمة سبايكر

الإستخبارات تؤكد إنسحاب داعش من أطراف الموصل وتمركزه في الوسط

بغداد – محمد الصالحي

تواصل القطاعات العسكرية تعزيز وجودها على اطراف مدن هيت والبغدادي في محافظة الانبار وقضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك لاطلاق عمليات متزامنة ضد عناصر تنظيم داعش وطردهم .

وقال مصدر امس ان (تعزيزات عسكرية من الجيش وصلت الى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي بالانبار).وأضاف أن (الهدف من هذه التعزيزات المشاركة بعمليات تحرير جزيرتي هيت والبغدادي من تنظيم داعش).وقال رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي في تصريح امس ان (داعش قصف مركز المدينة بأربعة قذائف هاون سقطت على أماكن ومناطق متفرقة من المدينة ما اسفر عن استشهاد امرأة وثلاثة من اطفالها واصابة رجل وطفل بجروح والحاق اضرار بمنازلهم).ملفتا الى ان (القصف انطلق من جزيرة هيت التي يسيطر عليها التنظيم).وذكر بيان لاعلام قيادة عمليات الانبار امس ان (قوة من فوج طوارئ شرطة الانبار اشتبكت مع عنصرين من داعش في منطقة البو مرعي شمال غرب الرمادي واجهز عليهما). واضاف ان (كتيبة الجهد الهندسي تمكنت من تفجير 36 عبوة ناسفة داخل سياج جامعة الانبار وعشر عبوات أخرى في منطقة الكيلو 160 فضلا على 4 عبوات ناسفة في هيت).وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد امس انه ( بناء على معلومات استخبارية بوجود مضافة لداعش في منطقة عرب عباس ضمن قاطع أبو غريب من الهاربين من الفلوجة بعد تحريرها على يد القوات الأمنية اعتقلت قوة امنية بعد دهم المضافة ثمانية من قياديي داعش من بينهم مسؤول اعدامات العسكريين في الفلوجة ومسؤول المشاجب وسائق والي ولاية الجنوب وآمر قاطع الحويش في سامراء ومسؤول الامن في الصقلاوية).وفي كركوك قال عضو هيئة الرأي في الحشد الشعبي ناظم الاسدي في تصريح امس ان (الحشد الشعبي والقوات الامنية انتهتا من جميع الاستعدادات لمعركة الحويجة حيث تم تحديد مواقع العدو الداعشي ورصد جميع الاهداف المرسومة خلال بدء انطلاق العمليات المسلحة بعد تعاون المواطنين ومصادرنا الاستخبارية في مناطق القضاء).وأضاف أن (الحشد توجه الى الحويجة لقطع الامدادات عن التنظيم ايذاناً ببدء معركة التحرير وانهاء داعش في تلك المناطق).متوقعا (هزيمة داعش في الحويجة بشكل سريع خلال ايام قليلة جدا لاسيما مع الرفض الشعبي داخل القضاء فضلا عن مشاركة الحشد الشعبي الذي اسهم في انهاء جميع المعارك لصالح القوات الامنية).وقال المتحدث باسم سرايا الجهاد والبناء إحدى فصائل الحشد ا لشعبي محمد الحطاب في بيان امس ان (معنويات مقاتلي الحشد الشعبي مرتفعة جدا خصوصا عقب الانتصارات التي تحققت في جزيرة الخالدية وهم الآن مستعدون لخوض المعارك المقبلة).وأضاف أن (التنظيم انكسر في جزيرة الخالدية وخسر الكثير من مقاتليه وانتحاريه).مبينا أن (قوات الحشد ستكون لها مشاركة واسعة بالعميلات المقبلة في الشرقاط وحويجة والموصل).وتابع الحطاب أن (سرايا الجهاد جهزت قوتها الصاروخية ولديها معلومات كاملة عن تواجد عناصر العدو في قضاء الشرقاط). وذكرت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان امس ان (عدد العوائل النازحة من قضاء الشرقاط وناحية القيارة ومناطق جنوب الموصل بلغ 15 الف 480 و عائلة نازحة). واضاف ان ( الوزارة استقبلت خلال اليومين الماضيين 467 عائلة نازحة في مركز استقبال النازحين في قضاء بيجي من النواحي والقرى التابعة لقضاء الشرقاط ومناطق جنوب الموصل اثر عمليات تحريرها).مشيرا الى ان (الوزارة باشرت بتقديم المساعدات الغذائية والماء البارد للعوائل حال وصولهم مركز الاستقبال).وفي الموصل قال قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي في تصريح امس ان (عناصر داعش انكسرت فعليا بخسارتها في معارك تحرير القيارة حيث عمدت إلى دفع اغلب مقاتليها الأجانب في معارك تحرير القيارة فضلا عن خسارتها المادية بعد تحرير المصفى).ملفتا إلى ان (احراقها لأربعة آبار جاء نتيجة لخسارتها الفعلية).ولفت إلى ان (الجهد الاستخباري أكد خلو مناطق حمام العليل والجحيلة ومناطق اطراف الموصل من داعش بسبب عدم بقاء موطئ قدم لهم في أي مكان غير مركز الموصل). وكشف الخبير بشؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي عن مقتل القيادي في تنظيم داعش المكنى أبو مارية العراقي المشرف الاعلامي على مجزرة سبايكر خلال عمليات تحرير القيارة.وقال الهاشمي في تصريح امس ان (عمليات تحرير ناحية القيارة ادت الى مقتل العشرات من داعش الاجرامي، بينهم قيادات من الصف الثاني والوسطى ومنهم القيادي في التنظيم عباس مزهر عباس الرفيعي المكنى أبو مارية العراقي).واضاف أن (ابو مارية قتل في 22 آب الماضي تحديداً باحدى الغارات التي استهدفت تجمعاً للتنظيم في القيارة). وأكد الهاشمي أن ( الارهابي ابو مارية هو احد اعضاء ديوان الإعلام المركزي في تنظيم داعش والمشرف على مؤسسة الحياة وصحيفة النبأ التابعة للتنظيم).مشيراً إلى أن (العراقي كان المشرف الإعلامي على اخراج افلام مجزرة سبايكر في تكريت). وفي التطور الميداني قال مصدر امس ان ( عناصر داعش أقدمت على إعدام 9 اشخاص من شباب مدينة الموصل بتهمة انتمائهم الى احد فصائل المقاومة المناهضة لافكارهم).