– August 31, 2016

خط جديد بين بغداد وعبادان

فتح المجال الجوي والترانزيت في مطار البصرة

بغداد – شيماء عادل

قررت وزارة النقل فتح اجواء مطار البصرة الدولي امام خطوط الشحن الدولية والسماح لطائراتها بالهبوط والاقلاع ، واعلنت عن اكمال الاجراءات لفتح خط جوي جديد بين مطاري بغداد وعبادان. وقال الوزير كاظم فنجان الحمامي في تصريح امس إن (الوزارة قررت فتح أجواء مطار البصرة الدولي أمام جميع خطوط الشحن الدولية والسماح لطائراتها بالهبوط والإقلاع بالشكل الذي يعيد للمطار مكانته الستراتيجية على مستوى الخارطة العالمية للنقل الجوي).مبينا أن (تنفيذ القرار سوف يضمن تحقيق المزيد من الإيرادات المالية لسلطة الطيران المدني وكذلك لحساب البصرة كونه يعد المنفذ الحدودي الجوي الوحيد في المحافظة).ملفتا الى أنه (قبل اصدار القرار كانت خطوط الشحن الجوي محددة تتعامل مع المطار ولكنه أصبح الآن مفتوحاً على غرار مطار دبي وتزامناً مع ذلك سوف نبذل كل ما يمكن لتعزيز وتطوير الخدمات الأرضية الخاصة بالطائرات).مضيفا أن (أهمية المطار في مجال الشحن الجوي تنبع من موقعه فهو حلقة وصل بين قارات آسيا وأوربا وأفريقيا). معلنا عن (اكمال الاجراءات اللازمة لفتح خط جوي جديد بين مطاري بغداد وعبادان وبذلك لم تعد هناك حاجة الى الالتفاف وسلوك مسارات بعيدة).عادا أن (الخط الجديد هو خط مباشر ومختصر).