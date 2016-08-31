– August 31, 2016

رئيس الجمهورية يصادق على قانوني التعليم وحق الأقاليم

بغداد – داليا احمد

صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانوني التعليم العالي الاهلي وحق الاقاليم. وقال المكتب الاعلامي في الرئاسة في بيان امس ان (قانون التعليم العالي يهدف الى نشر المعرفة في العراق وتطويرها والى توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية والعليا النظرية والتطبيقية لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في المجتمع). واضاف أن (القانون يهدف ايضا الى تطوير البحث العلمي وتشجيعه وتطوير المنهج العلمي وتنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية والالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب والوطن).واوضح البيان ان (معصوم صادق ايضا على قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).وتابع ان (هذا القانون يهدف الى ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية على أساس معايير المهنية والكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص).