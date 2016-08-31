– August 31, 2016

أنـا أســف

أنــــا أسف إذا في يوم اخطات …

لكنك ما كنت لتحسن ظني

انا أسف رغم كلامك تأخرت…

اعتذر و ما خطأ بدر منــــي

حكمت الظروف وأجبرت ….

وكانت اقوى منك واقوى منـــي

فانا اليوم فيك علمت ….

إن كــــلامك ماذا يعنــــي

ومن نظراتك تفهمت …..

تـــهدم مــــا كــــــنا نبني

آآه وألف آه وكم تألمت …..

لكن الأقدار لا تؤجل ولا تستثني

فمنك أنـــــا تعلمت

نهاية الصداقات الحب .والحب بغير الصدق لا ينبني

فأعلم إني غيرك ما أحببت

وتعلم حبك لي ماذا يعني

فأقرأ ماذا عنك كتبت

وانته انته المعني

ففي كل كتاباتي اسمك وضعت

فهذا مـــــــا كنت أعني

انته لو في خاطري تجولت

لمـــــا وجدت غيرك يسعدني

ولو قلبي يـــــومـــــــآ سالت

لقال احبك في سري وفي علني

علاء ياسين محمد – بغداد