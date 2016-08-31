– August 31, 2016

الجميلي وجونز يبحثان أعمار المناطق المحرّرة

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير التخطيط سلمان الجميلي مع السفير الامريكي في العراق المنتهية ولايته ستيوارت جونز العلاقات الثنائية بين البلدين وملف أعمار المناطق المحررة. وقال بيان للوزارة امس ان (لقاء جمع الجميلي وجونز لمناسبة انتهاء مهام اعمال الاخير في العراق حيث تمت مناقشة ملف اعمار المناطق المحررة ودور الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي عموما في دعم العراق لمساعدته في اعادة الاستقرار لتلك المناطق من خلال المنح الدولية). ونقل البيان عن الجميلي قوله ان (المساعدات الدولية التي حصل عليها العراق مؤخرا تمثل موقفا دوليا داعما للحكومة لتمكينها من اعادة الاستقرار للمناطق المحررة) ، لافتاً الى ان (تلك المساعدات التي بلغت نحو ملياري دولار تبدو جيدة ولكننا مازلنا بحاجة الى المزيد من الدعم الدولي الذي يمثل جزءا من التزام الاسرة الدولية ازاء العراق حيث يواجه الارهاب نيابة عن العالم اجمع). من جانبه، اكد جونز ان (بلاده تعمل بجدية من اجل مساعدة العراق في تخطي ازمته الامنية والمالية)، مضيفاً انه (يعمل على حشد المزيد من الدعم الدولي للحصول على مساعدات دولية لإعادة اعمار المناطق التي تعرضت للدمار بسبب الاعمال الإرهابية).