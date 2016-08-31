– August 31, 2016

النجيفي يبحث مع أردوغان التهيؤ لمعركة الموصل

أنقرة – ماهر اوغلو

بحث رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح اسامة النجيفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحرير الموصل والعلاقات المشتركة. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا معركة تحرير الموصل من براثن الإرهاب وأهمية الدعم التركي في القضاء على تنظيم داعش). واضاف ان (محاربة الإرهاب والقضاء عليه مهمة مشتركة لانه يستهدف الجميع). موضحاً أن (اردوغان أكد استعداد بلاده لتقديم المساعدة ودعم العراق في حربه ضد الإرهاب). وتابع البيان أن (النجيفي عرض واقع النازحين العراقيين في تركيا والمشاكل التي يعانونها وطلب من أردوغان تقديم المساعدة من أجل التخفيف من معاناتهم وبخاصة في مجال التعليم والصحة). مضيفاً أن (النجيفي طلب من أردوغان قبول الطلبة العراقيين في المدارس التركية مجانا فضلا عن فتح مدارس عراقية وتوفير الخدمات الصحية للنازحين العراقيين مجانا بسبب ما يعانونه من وضع صعب يستلزم وقوف تركيا إلى جانبهم والعمل على مساعدتهم). مشيرا الى ان (اردوغان وافق على مقترحات النجيفي ووعد بتنفيذها في أقرب فرصة أسوة بالنازحين السوريين).