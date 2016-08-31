– August 31, 2016

إعتراض في غير محله – مقالات – معاذ عبدالرحيم

اعترضني صديق عزيز اجله واحترم اراءه واقدر بعض مواقفه السياسية قال لي قرأت مقالا لك في جريدة الزمان تحت عنوان ( خالد العبيدي ينتصر) فاي انتصار حسبته لخالد وقد نزعت الثقة منه اكثرية نواب المجلس واصبح لاحول له ولا قوة له وعما قريب يغادر مبنى وزارة الدفاع تنفيذا لقرارالمجلس فقد كان صديقي يتحدث وكنت استمع اليه بكل جوارحي لاني كما اسلفت احترم اراءه وسكت برهة وكأني به يريد ان اسارع برد شاف على اعتراضه او تساؤله ولما وجدني اثرت الصمت وركنت الى السكوت ولم انبس ببنت شفة ظننته اعتقد في نفسه وهو يرى الى صمتي وسكوتي بانه انتصر علي معتمدا على ما جاء بمقالي الذي اشار اليه ولكن خاب ظنه فمعركتي الكلامية معه لم تبدأ بعد وحسامي لما يزل في غمده وبعد هنيهة من الصمت رجوته ان يستمربكلامه وينفض كل ما في جعبته فتشجع ورماني بسهم من سهام الديمقرطية الجديدة التي جاء بها بريمر من وراء البحار قائلا الست ديمقراطيا وتؤمن بحرية الرأي الاخر وهاهم اكثرية النواب قد نزعوا الثقة عن صاحبك وما على الاقلية سوى احترام راي الاكثرية وعدم الاقرار بذلك سواء جاء منك اومن غيرك مخالفا للديمقرطية التي تؤمن بها وبدستور الدولة الذي رضيتم به.

وزاد على قوله متسائلا كيف تنتصر لرجل يسيره احد رجال السياسة ويمشي على منوال كتلته وانت ترى هذا السياسي احد الذين ساهموا بتدمير البلٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍد وان اخاه هو صاحب البيان الذي سمى الدواعش قبل دخولهم الى الموصل بالمجاهدين وقد شجع الاتراك على دخول محافظة نينوى ناهيك عن علاقة الاخوين ببعض الدول العربية التي تعمل ليل نهار على اثارة الفتن الطائفية في العراق.

وحينما انتهى صديقي من كلامه بادرت بالرد على تساؤلاته واعتراضه على موقفي المؤيد لخالد العبيدي قائلا له ان تأييدي لهذا الرجل ينصب على كونه اول وزير ومن خلال وزارته السيادية ومن خلال هذا الظرف الحرج الذي يمر به الوطن يشمر عن ذراعه ويقاتل في جبهنين الاولى قتاله عصابات داعش وفي المواقع الامامية والثانية في جبهة محاربة الفساد ليست باقوال فارغة وتصريحات اعلامية مستهلكة بل بتشـــــــخيص مباشر للفاسدين ولم يتهيب مركزهم فيتراجع وينكص على عقبية ولم ينتظر موافقة النجيفي من عدمها بل مضى متحديا وتحت يده المستمسكات التي غضت السلطة القضائية النظر اليها واطلقت سراح الدكتور سليم الجبوري في ظرف نصف ساعة وربما اقل من ذلك مما اثار استغراب الكثير من السياسيين والمراقبين ومن بينهم رئيس الوزراء العــــبادي نفسه ثم أية اكثرية نيابية هذه التي تتحدث عنها والتي تريدني ان اصدع برأيها واتجاهل راي اكثرية ابناء الشعب العراقي التي تجسدت بالاف المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات العراقــــــية وهي تشجع الوزير العبيدي لمواصلة كشف الفاسدين ثم كونه من ابناء الموصل لا يعني بالضرورة تبنيه لجميع مواقف اسامة النجيفي الذي يعارضه عدد من نواب الحدباء والكثيرمن ابناء محافظة نينوى.

وعلى سبيل المثال لا اعتقد بان الوزير خالد عندما سارع لزيارة مرقد الامام موسى الكاظم قد استأذن النجيفي للقيام بتلك الزيارة التي كان لها صدى واسع في اوساط الشعب كما اني لم اسمع يوما بان وزير الدفاع قد ايد مواقف الاخوين في مهاجمة الحشد الشعبي والعمل على منع قواته من المشاركة مع القوات المسلحة بتحرير مدينة الموصل ثم انت يا صديقي الم تر وتقدر بان مهاجمة اكثرية النواب للعبيدي شكلت اشارة واضحة لاي مواطن مسؤول وغير مسؤول بان مصيره سيكون نفس مصير هذا الرجل الذي خسر معركته في كشف الفاسدين داخل مجلس النواب وعلى حد قوله لقد انتصر الفساد الذي اوصل العراق الى ماهوعليه الان .

وفي نهاية حديثي قلت لصاحبي ان خالد العبيدي ليس مبدأ اوفلسفة لالتزم بهما انه رجل يمثل مجموعة مواقف اهمها تصديه للفاسدين وعدم معارضته لمشاركة الحشد الشعبي في تحرير الموصل كمثل مشاركته في تحرير الفلوجة وجبال حمرين وبيجي باعتبارهم عراقيين قدموا الاف الشهداء والجرحى فمن اجل كل ماتقدم يا صديقي فاني اعلنت واعلن تاييدي للوزير العبيدي واقف مع اكترية الشعب العراقي ضد اكثرية نواب اخر زمن واذا ما غير الرجل مواقفه التي اشرت اليها فانه سيفقد ليس تاييدي انا السياسي المخضرم حسب بل سيفقد تاييد اكثرية الشعب العراقي وعند ذلك ساعلن عن انتصارك بكل رحابة صدرتساوقا مع الديمقراطية التي رميتني بسهامها اما وان العبيدي باق على مواقفه الوطنية فاني باق معه مقترحا عليه النزول الى ساحة التحرير ليخوض مع الجماهيرمعركة فضح الفاسدين والمزورين انها والحق معركة شرف لا يخوضها الا من آمن بالعراق الواحد الموحد.