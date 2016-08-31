– August 31, 2016

كربلاء تعتقل المساهمين في إدخال مرتكبي جريمة عين تمر

بغداد ـ علي الموسوي

كربلاء ـ محمد فاضل ظاهر

اعتقلت القوات الامنية في محافظة كربلاء المجموعة التي ساهمت في ادخال منفذي عملية عين تمر الى المحافظة وتنفيذ هجوماً انتحارياً استهدف موكب عرس واوقع عشرات الشهداء والجرحى. واكد النائب الاول للمحافظ جاسم الفتلاوي في تصريح امس ( القاء القبض على المجموعة التي ساهمت في ادخال الارهابيين الذين نفذوا العملية الارهابية في منطقة عين تمر)، مشيراً الى(البدء بإجراءات التحقيق مع المعتقلين للكشف عن ملابسات الجريمة).و كانت قيادة عمليات الفرات الأوسط قد افادت بسقوط 15 شهيداً و16 جريحاً من جراء العملية التي نفذها خمسة انتحاريين هاجموا عين تمر، فجّر اثنان منهم نفسيهما، فيما قتلت القوات الامنية الثلاثة الآخرين. وكان بيان رسمي صادر عن محافظة كربلاء قد افاد في بادىء الامر بأن الهجوم لم يكن ارهابيا وانما اشتباك مسلح بسبب خلاف عشائري، عازياً الخلاف الى حصول تحرش اثناء الزفاف. وكانت ردود الافعال الدولية والسياسية المنددة بالاعتداء الارهابي قد تواصلت مطالبة بمزيد من الحيطة والحذر.وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (جريمة مهاجمة مواطنين في حفل عرس بالمتفجرات الناسفة والأسلحة الرشاشة دليل ساطع على مدى الانهيار واليأس الذي يطبق على خناق داعش وتأكيد جديد على افتقار مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية لأبسط القيم الإنسانية والأخلاقية).ودعا معصوم القوات الأمنية المعنية إلى (مضاعفة يقظتها للقبض على المسؤولين عن هذه الجريمة الإرهابية النكراء). مشيراً إلى (لزوم المعالجة العاجلة لأي خرق في حماية أمن المحافظة وحياة السكان المدنيين في كل مكان).وقال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الخرق الأمني الخطر الذي حدث في كربلاء يشكل جرس إنذار لأجهزتنا الأمنية). واضاف ان (ما يمكن أن يفعله الدواعش الأشرار حينما يجدون ثغرة ينفذون منها وإننا إذ نترحم على شهدائنا الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا ندعو الأجهزة الأمنية وقياداتها العليا الى رفع درجات اليقظة والحذر لان العدو يتحين الفرص لإيقاع مزيد من الخسائر بالمواطنين الآمنين ليحقق إنتصارات زائفة يغطي بها على هزائمه المنكرة التي لحقت به في كل المنازلات التي واجه بها أبناءنا الأشاوس من جيش وشرطة وحشد وسائر قواتنا الأمنية). من جهته، طالب رئيس مجلس محافظة كربلاء نصيف الخطابي رئيس الوزراء حيدر العبادي باعفاء قيادات في الجيش.وقال في بيان امس ان (المجلس حمل قيادة عمليات الفرات الاوسط والاجهزة الامنية مسؤولية حدوث هذا الخرق بسبب عدم التعاطي الايجابي برد فعل مناسب من ناحية الوقت والقوة والحزم مع هكذا خرق امني من قبل مسلحين ينتمون الى عناصر داعش قاموا باطلاق النار والرمانات اليدوية على تجمعات المواطنين وعوائلهم وبيوتهم وتفجير انفسهم بعد هذه العملية، على حد قول الاجهزة الامنية).واضاف ان (المجلس قرر خلال الجلسة الطارئة التوصية الى رئيس الوزراء حيدر العبادي باعفاء القيادات العليا في الجيش المسؤولة بشكل مباشر والاجهزة الامنية الاستخبارية لعدم تعاطيها بشكل فاعل مع الحدث وكذلك التوصية الى العبادي بفصل قيادة عمليات كربلاء عن قيادة عمليات الفرات الاوسط وجعلها مختصة بمحافظة كربلاء والصحراء الغربية لكي تستطيع تامين المحافظة بشكل فاعل وتخصيص خمسة ملايين دينار لعوائل الشهداء ومليونين و500 الف دينار للجرحى).وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي في بيان امس (نعرب عن مواساته مع الحكومة والشعب العراقي وعوائل الضحايا الذي سقطوا في هذا العمل الشنيع واللا انساني). مشيرا الى ان (الارهابيين في الوقت الذي يرتكبون مثل هذه الجرائم وقتل المدنيين الابرياء فانهم يدركون انهم يقضون آخر ايام حياتهم في العراق).واوضح ان (مثل هذه الاعمال العشوائية والدنيئة رد فعل على الهزائم المتلاحقة التي مني بها الارهابيون من قبل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي). وفي النجف اجرت القوات الامنية مسحا امنيا ونفذت خطة امنية جديدة في بحر النجف والمنطقة الصحراوبية.وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان امس ان (قائد شرطة النجف العميد محمد عبد الواحد تفقد منخفض بحر النجف واطلع على الخطط الامنية الخاصة بحماية المناطق الصحراوية الواقعة غرب المحافظة).وذكر ان (الاجهزة الامنية اجرت مسحا امنيا لتامين الحدود الادارية ووضعت خططا جديدة لحماية المحافظة).