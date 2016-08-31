– August 31, 2016

أيام في تونس 1 – 2

سبقني الزائر الأخير فإختطف نجيبة الحمروني

عكاب سالم الطاهر

زرت العديد من البلدان: سائحاً او موفداً او مدعواً. بلدان عربية واسلامية واجنبية زرتها في الجهات الاربع. لكني لم اقم بزيارة للجمهورية التونسية، وبالذات عاصمتها: مدينة تونس. ولست ادري لم!؟.

وتوفرت فرص للاقتراب منها. كان ذلك في الشهر الاخير من عام 1981. كنت حينها عائداً من المغرب ضمن وفد اعلامي عراقي حضر مؤتمر القمة العربي المنعقد بمدينة فاس المغربية. هبطت الطائرة في مطار (قرطاج تونس) لفترة قصيرة، لتواصل رحلتها نحو بيروت فبغداد ضمن الوفد الاعلامي: كان الصحفي صاحب السماوي والمذيع رشدي عبد الصاحب. كان ذلك الاقتراب الوحيد من سماء وارض تونس.

اذا الشعب يوماً..

وبقيت متابعاً لنضال شعب تونس ضد الاستعمار الفرنسي. وحفظنا عن ظهر قلب، مطلع قصيدة الشاعر التونسي (ابو قاسم الشابي) وجاء فيها:

اذا الشعب يوماً اراد الحياة

فلا بد ان يستجيب القدر

(وخلدت الحكومة التونسية هذا الشاعر، حيث حملت ورقة نقدية فئة عشرة دنانير صورة الشاعر).

وبرز الوضع التونسي الى صدارة احداث (الربيع العربي) كما اطلق على تلك الاحداث.

وكانت مفارقة كبيرة: بلد ايراده من السياحة سبع مليارات دولار سنوياً، تقوده حركة اسلامية يتسم نهجها بالتزمت. هوجمت فنادق سياحية كبرى في ظل (الحكومة المؤقتة). ومن البحر هاجم (المجاهدون) سياحاً اجانباً. وقتل العشرات من السياح، منهم: عشرون بريطانيا. والنتيجة: ادارة الشعب التونس ظهره عن (النهضة)، وفاز حزب (نداء تونس). وتحولت (النهضة) الى الموقع الثاني.

حديث الارقام..

هي احدى بلدان الشمال الافريقي العربي. مساحتها (163610) كيلو متراً مربعاً. وعدد سكانها قرابة (11) مليون نسمة. لعبت دوراً مهماً في التاريخ منذ عهد الفينيقيين والامازيع والقرطاجيين والروان. استقلت عن فرنسا في (20/ 3/ 1956). واعلنت الجمهورية التونسية في (25/ 7/ 1957). كانت اولى بلدان (الربيع العربي) كما اطلق عليه. عملتها الدينار، ومكونات سكانها: عرب- امازيغ- موريسكيين- اوربيون.

عزمت على زياتها…

وخلال شهر تموز من هذا العام (2016) عزمت على زيارة تونس. وحرصت على ان اقلب اوراقي الخاصة. وفيها قرأت.

يوم (17/ 12/ 2011)، عقدت في فندق الرشيد ببغداد اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب. وحضرت هذا المؤتمر بمبادرة شخصية. استمرت الاجتماعات يومين متتاليين.

ويوم (18/ 12/2011)، التقيت صحفيتين على هامش تلك الاجتاماعات:

الاول: الصحفية الليبية زينب شاهين، التي تتولى رئاسة الشؤون الصحفية لفرع النقابة الليبية في بنغازي.

كانت زينب طيراً بريش حمل زرقة البحر المتوسط. طار من بنغازي وحط في فندق الرشيد بمدينة الرشيد.

والثاني: الصحفية نجيبة الحمروني، نقيبة الصحفيين التونسيين، التقيتها في فندق الرشيد. وحين حاورتها تذكرت قولاً للاديب السوري شوقي بغدادي جاء فيه: كنت الطالبة الاجتماعية الخجولة التي جاءت تسأل استاذها عن معضلة دراسية، فقفز قلبه من صدره وسقط على دفترها..؟!.

وانا الاخر قفز قلبي من صدري، وسقط قريباً منها. اعود، بعد هذا الاستطراد، الى سفرتي لتونس. قبل السفر اتصلت بـ (نجيبة الحمروني) هاتفياً من بغداد. واتفقنا على برنامج محدد. كانت (نجيبة) فراشة تونسبة ملونة. ذات سمرة جاذبة عمر صغير وبدن صغير. ولابد ان لديها مؤهلات لتنتزع رئاسة النقابة.

سبقني (الزائر الاخير)

قبل ايام من سفري، احضرت ملفاتي الصحفية وكتبي. وووبينما كنت اتابع القنوات الفضائية، قرأت الخبر المحزن: انتقلت نجيبة الحمروني الى جوار ربها بعد مرض عضال. وفي لحظة اسى وحزن شعرت ان (الزائر الاخير)ـ سبقني واختطف نجيبة، الى حيث يريد، والى حيث لا تريد..

وتملكني شعور بأن الجذر الذي حرصت على ان يربطني بتربة تونس قد اقتلع من مكانه. لكني لم أيأس عند وصولي تونس اتصلت- هاتفياً- بعائلتها وقدمت لها العزاء. ودعتني العائلة الى بيتها في (شارع فرحات حشاد) بالعاصمة تونس. ولم استطع تلبية الدعوة لاني ضمن مجموعة سياحية، ومقر اقامتي بمدينة (سوسة) وتبعد عن العاصمة حوالي (200) كيلو متراً. ارسلت للعائلة بالبريد، ما كتبته عن الصحفية نجيبة الحمروني.

في ربوع تونس..

وصلنا العاصمة التونسية قادمين من مطار بغداد، فمزول وانتظار لمدة زادت على العشرة ساعات في مطار العاصمة القطرية (الدوحة). سفرة متعبة، لكن (التعب)، هو (ملح طعام السفر). قادنا الدليل الى منتجع (الحمامات). شاطئ جميل، فنادق فخمة، وضيافة كريمة. التونسي هادئ، ودود، ويبدون مشاعر ود تجاه العراقيين.

المناخ معتدل. اكثر من (30) درجة مئوية بقليل. واقل من ذلك ايضاً. يوم الخميس (28/ 7/ 2016) بدأت اولى جولاتنا. توجهنا نحو العاصمة تونس، تجولنا في شارع بورقيبة وشارع فرنسا، ودلفنا الى الاسواق الشعبية، فجامع الزيتونة. وثقنا جولتنا بالصور. وقفت عند تمثال (ابن خلدون) عالم الاجتماع الشهير. تكثر في تونس، بل وفي جميع المدن التونسية، مقاهي الرصيف. وهي مرفق سياحي للقادمين، وترويجي لابناء المدينة، رغم الوضع السياسي وما تصاحبه من تعددية معترف بها، لم اشاهد لافتات معلقة في الشوارع، ولا شعارات مكتوبة على الحيطان. اقدر ان الحيطان ارتاحت من الشعارات وكتاب الشعارات؟!