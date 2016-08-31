– August 31, 2016

طالب الحسن في كتاب جديد – قديم

تاريخ حزب البعث من البداية المريبة حتى النهاية الغريبة

بغداد – حمدي العطار

حينما خضع الوطن العربي للاحتلال العثماني لم تظهر الحركات والاحزاب القومية للدفاع عن الهوية العربية القومية من جهة والتخلص من الاحتلال العثماني من جهة أخرى وأقصى ما طالب به العرب هو الحكم الذاتي في ظل (الخلافة الثمانية) بينما كان الترك يطرحون فكرة التتريك للدول العربية التي تقع تحت سيطرتها ! ولم يبرز المد القومي بشكل واضح الا بعد الحرب العالمية الاولى،وانهيار الدولة العثمانية واستبدال احتلال باحتلال او انتداب ووصاية أخرى، وفي تلك المرحلة التاريخية حدثت تغييرات جذرية في الاوضاع الدولية والإيديولوجيات ،فبرزت ثورة اكتوبر والحزب الشيوعي السوفييتي كما صعدت الفاشية القومية في ايطاليا والنازية العنصرية القومية في المانيا،وبذلك أنعكس ذلك على نمو الشعور القومي لدى العرب ،وظهرت دعوات الى (البعث العربي) وبدأت شعارات قومية تطرح في الساحة السياسية مثل (العرب أمة واحدة) و(بلاد العرب وطن لا يتجزأ) عن هذه البدايات التأسيسية لحزب البعث ،وكل التفاصيل والتداعيات والذكريات الموثقة كان المجلد المهم الذي يمكن اعتباره التاريخ غير المعلن عنه سابقا عن حزب البعث المثير للجدل على مر الازمان.

صدر كتاب (بعث العراق من البداية المريبة حتى النهاية الغريبة) للباحث والكاتب “طالب الحسن”عن دار اور للطباعة والنشر ،ويقع الكتاب في 568 صفحة من الحجم الكبير،ويحتوي على احد عشر فصلا حملت العناوين التالية(دور زكي الاسوزي في تأسيس البعث، فرصة عفلق،تقييم عفلق، تقييم عفلق من خارج قيادة البعث، ما افاده صدام من عفلق، عبد الرحمن الضامن، ابو القاسم محمد كرو، الدكتور فخري ياسين قدوري، فؤاد الركابي،الاسكندرونيون ينقلون البعث العربي الى بغداد ، انتشار حزب البعث في المدن العراقية) ويغطي هذ الكتاب بدايات التأسيس الاولى منذ عام 1940 حتى تاريخ انعقاد المؤتمر القطري الأول للحزب في العراق المنعقد نهاية عام 1955.

وجاء في مقدمة الكتاب على “أن بعث العراق ظاهرة خطيرة اتسمت بالكراهية والعدوان واستئصال الآخر،فالكراهية مرض خطير وظاهرة مستبدة رافقت الحزب منذ أيام التأسيس الأولى واستمرت في كل مراحله،واستفحلت في تولي صدام على الحزب و الدولة” ويرى المؤلف أن سقوط نظام البعث في 9/4/2003 ،بعثر صفوف الحزب وحوله الى شلل وتكتلات “من هذه الكتل ما آثر العافية، ومال الى السكينة، وطوى صفحة الماضي وبدأ حياة جديدة، والثاني وهو لايزال متمسكا بأفكار البعث ولا يحيد عنها،ويعتقد أن البعث العربي حزب قومي قدير ،قدم للأمة الشيء الكثير،ولكن ظاهرة صدام حسين هي التي حرفت مساره الوطني والقومي وجنت عليه،اما الثالث والأخير وهو المرتبط بالظاهرة الصدامية والمنفذ لأغراضها ومآربها ،وأداتها في البطش والانتقام في ايام نفوذها وما تلاها، والمرتبط بها حزبيا وعقائديا ،والمدافع عنها في السر والعلانية،فان اصحاب هذا التكتل يعتقدون بأن صدام هو الافراز الحقيقي لبيئة البعث وتربيته، وصدام هو المنتج الطبيعي لتجربة البعث في العراق، والبعث بخصائصه تلك لا ينتج الا صداما أو أمثاله،ولو أن شخصا غير صدام تولى قيادة البعث لقام بنفس الأدوار”

ويرى الباحث بأنه (لا يوجد حزب سياسي في الوطن العربي تبرأ منه قادته أو نعتوه بشتى الصفات الذميمة، أو قاموا بتقييم آثاره واعتبروا عملهم فيه من التجارب الفاشلة كما جرى لحزب البعث على لسان قادته،فالمفكر البعثي “منيف الرزاز” وصف عمله في حزب البعث ب(التجربة المرة) وفي آخر كتاب له من سجنه البغدادي يصف نفسه (بالفاشل سياسيا)،،اما “منصور سلطان الاطرش ” عضو القيادتين القومية والقطرية فقد أعطى لسيرته الذاتية عنوانا يشبه الصفعة على جبين البعث وهو يسمي جيله الذي ارتمى بأحضان الحزب (بالجيل المدان)، أما “هاني الفكيكي” القيادي في بعث العراق فأنه أطلق على تجربته في حزب البعث ب(أوكار الهزيمة).