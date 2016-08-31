– August 31, 2016

طبقة رقيقة من التربة تغطي جثث الآلاف من الضحايا

تحديد إحداثيات 72 مقبرة جماعية تركها داعش في العراق وسوريا

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قالت وكالة أسوشيتد برس أنها تمكنت من توثيق وتحديد إحداثيات 72 مقبرة جماعية تركها تنظيم داعش في العراق وسوريا، تحتوي على ما بين 5200 و 15 ألف جثة، من بينه55 مقبرة جماعية في العراق ،مؤكدة أن هذه المقابر التي تم تحديد مواقعها عن طريق تحقيقات ميدانية ودراسة صور ومقابلات مع ناجين، ليست إلا جزءاً قليلا من الآثار التي تركها وراءه التنظيم ، مرجحة الكشف عن مقابر جديدة مع توسع رقعة المساحات المحررة.

وقال التقرير أن (16 من المقابر المكتشفة في العراق، تقع في مناطق خطيرة للغاية، ولذلك لا يقدر المسؤولون العراقيون حتى على تقويم عدد الضحايا الذين دفنوا فيها. وفي ما يخص المقابر الأخرى، فتعتمد التقويمات الخاصة بعدد الجثث فيها على ذكريات الناجين والفيديوهات الدعائية لداعش نفسه، وعلى صور بما في ذلك صور التقطت عبر الأقمار الصناعية).

مضيفاً أن (جبل سنجار الذي استولى عليه داعش في آب 2014 في محاولته لإبادة الأقلية الايزيدية القاطنة في الجبل، مازال مليئا بالمقابر الجماعية، ويقع العديد منها في مناطق لم يتم تأمينها الى الآن).

وتابع التقرير ان (نطاق جرائم داعش في العراق يمتد بعيدا عن حدود المناطق التي يسكنها الأيزيديون فمجزرة سجن بادوش في حزيران عام 2014 قتل خلالها التنظيم في الأقل600 من المحتجزين في السجن)، مشيراً الى أن (صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية تظهر بوضوح الموقع الذي مازال يحمل آثار المجزرة وعملية دفن الجثث).

واضاف ان (هناك مقابر جماعية في جميع المناطق تقريبا التي يتم تحريرها من أيدي التنظيم ومنها في سبيل المثال المقبرة التي اكتشفت داخل ملعب الرمادي بحي الملعب)، مضيفاً انه(من غير الصعب الكشف عن معظم تلك المقابر، فالجثث في معظم الأحيان مغطاة بطبقة رقيقة من التربة).

ولفتت الوكالة إلى أن (الجريمة الوحيدة من مذابح داعش الجماعية، التي تمت محاسبة مرتكبيها، هي مجزرة معسكر سبايكر في 12 حزيران 2014 التي راح ضحيتها أكثر من ألف عسكري عراقي ففي 21 آب الحالي تم إعدام36 مدانا بالمشاركة في تلك المجزرة).

اما في ما يتعلق بسوريا، فقد تلقت الوكالة معلومات عن17 مقبرة جماعية، منها مقبرة في دير الزور تحتوي على جثث المئات من أبناء عشيرة واحدة، حيث تم العثور على جثث 400 فرد من عشيرة شويتات في مقبرة واحدة، فيما يبلغ عدد القتلى من أفراد العشيرة، حسب التقويمات نحو ألف شخص.

وأكدت الوكالة أن من بين هذه المقابر الـ 72 تحتوي أصغر مقبرة على3 جثث فقط، فيما يعتقد أن هناك آلاف الجثث في أكبر تلك المقابر.

ومايزال الغموض يكتنف الوضع في المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في سوريا، وحتى في المناطق التي تم تحريرها.

ويقول نشطاء أن من المستحيل الشروع في استخراج الجثث وتحديد هويات الضحايا، إلا بعد انتهاء القتال.