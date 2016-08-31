– August 31, 2016

تواصل التحقيق بقرار أردني يرتّب غرامة على الصناعة

نزاهة البرلمان لـ (الزمان): نتوقّع إستجواب وزير التربية قريباً

بغداد – قصي منذر

توقعت لجنة النزاهة النيابية استجواب وزير التربية خلال المدة المقبلة بعد سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري مشيرة الى ان البرلمان مستمر باستجواب الوزراء .

وقال عضو اللجنة محمد كون حميدي لـ (الزمان) امس ان (الكثير يحاول ربط الاستجواب بالسياسة وهذا الموضوع لاصحة له كون الاستجواب يمثل جانبا رقابيا لاداء المؤسسات الحكومية). واضاف ان (عملية الاستجواب لاتعني وجود فساد وانما لمراقبة عمل الوزير وفشله في ادارة المؤسسة).

ودعا حميدي الى (الابتعاد عن الاجواء المتشنجة والحساسة كون الاستجواب الية دستورية وقانونية ومطلب جماهيري).

مؤكدا ان (نتائج استجواب زيباري وصلت الى عدم قناعة الاغلبية باجوبته وسيتم سحب الثقة عنه خلال الايام المقبلة). وتوقع حميدي انه (بعد الانتهاء من موضوع زيباري سيتم استجواب وزير التربية محمد اقبال). متابعا ان (عملية استجواب الوزراء مستمرة من اجل تقويم اداء وعمل المؤسسات الحكومية).

وكان عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري قد اعلن عن إعادة التصويت على القناعة بأجوبة زيباري غير ممكنة من الناحية القانونية.

وقال الجبوري في تصريح امس إن (إعادة التصويت على القناعة بأجوبة زيباري غير ممكنة من الناحية القانونية). وأضاف أن (الإعادة سيفتح باباً في البرلمان وبالإمكان جمع تواقيع على القناعة باجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي وغيرها ويصبح قرار المجلس غير محترم). ودعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد اللجان النيابية القيام بدورها الرقابي. وقالت سجاد في تصريح امس ان (الاستجواب ليس استهدافاً سياسياً ومن حق اي نائب واية لجنة نيابية ممارسته). داعيةً (اللجان النيابية الى ان تقوم بواجبها الرقابي كون الرقابة جزءا من معايير الشفافية).

من جهة اخرى تواصل هيئة النزاهة إجراءاتها التحقيقيَّة بشأن المطالبة القضائيَّة التي تقدَّمت بها مُؤسَّسة الثقة الأردنيَّـة ضدَّ وزارة الصناعة والمعادن.

وذكر بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس انها (عن طريق الفريق التحقيقي المُشكَّل فيها تواصل الإجراءات التحقيقية في موضوع الحيثيات التي رافقت القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان القاضي بإلزام الحكومة العراقيَّة ووزارة الصناعة والمعادن بالتضامن بدفع مبلغ ثلاثة وخمسين مليون دولارٍ مضافا إليها الرسوم والمصاريف والفائدة إلى مؤسسة الثقة الأردنية بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية التي أدَّت إلى صدور هذا القرار رغم عدم أحقِّيَّة المُؤسَّسة بالحصول على المبلغ).

وأضاف انه (تم استدعاء بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالموضوع والاستماع إلى أقوالهم كذلك تم طلب التدقيقات السابقة لديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي بشأن الموضوع ودقَّقت اللجنة المحاضر والوثائق والمستندات والمراسلات الجارية بشأن الموضوع وسيتم إنجاز التحقيق وإصدار التوصية المناسبة بعد استكمال بعض الإجابات لتساؤلات اللجنة التحقيقية).