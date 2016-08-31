– August 31, 2016

طرح المصافي للإستثمار يعالج إستيراد المشتقات

النفط لـ (الزمان): لم ندرج 3 ناقلات على القائمة السوداء

بغداد – شيماء عادل

نفت وزارة النفط ادراج ثلاث ناقلات على القائمة السوداء لمشاركتها بشحن نفط كردستان. وقال مصدر في الوزارة لـ(الزمان) امس ان (الوزارة لم تقم بأصدار امربشأن ادراج ثلاث ناقلات على القائمة السوداء).

مبينا ان (الوزارة لم تصرح بهذا الشأن ولم نسمع بأدراج ناقلات على القائمة السوداء) وكانت مصادر قد اعلنت ادراج ثلاث ناقلات على القائمة السوداء عازية السبب الى مشاركتها بشحن نفط كردستان . وقال مصدر امس إن (شركة سومو أوقفت خلال المدة الماضية ثلاث شركات كانت تنقل النفط الخام الكردي الى الخارج) مبينا أن (الناقلات التي من بينها ناقلة يونانية سوف لن تتمكن من دخول الموانئ العراقية مرة أخرى).

وأضاف أن (الوزارة سبق وان أصدرت قراراً يقضي بأن أي ناقلة تخالف تعليمات سومو سوف تعرض نفسها للعقوبات لان سومو هي الجهة الرسمية المخولة بتصدير النفط) مؤكدا أن (سومو تتعامل مع شركات معروفة وعالمية وتحدد الكميات بشكل دقيق وتعرض على جميع القنوات المختصة فضلا عن إعلان هذه الكميات المصدرة وسعر البيع وبكل شفافية).

اعادة تأهيل

الى ذلك عزت وزارة النفط سبب طرحها أربعة مصافي نفطية الى الاستثمار من أجل سد الحاجة المحلية من المشتقات وإعادة تأهيل البنى التحتية الى جذب الاستثمارات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تأمل من هذه الدعوة جذب الشركات الاستثمارية وتسعى الى تقديم تسهيلات في هذا الإطار وفق القوانين والتعليمات التي تشجع الاستثمار بما يوفر المشتقات النفطية و يخفف العبء على الحكومة).مبينا ان (الوزارة لديها خطة لتحديث وتأهيل المصافي النفطية الموجودة حاليا لما توفره من المشتقات النفطية التي تغطي الجزء الكبير من الحاجة المحلية).

مؤكدا ان (خطط الوزارة لا تتوقف عند ذلك).وأضاف جهاد ان (لاستثمار يهدف الى مشاركة القطاع الخاص في مجال التصفية وتشجيع الشركات المحلية المؤهلة فنيا وماليا في مجال إعادة اعمار البنى التحتية).

ملفتا الى ان (هذه الخطوة تاتي ضمن البرنامج الحكومي لتشجيع الاستثمار في قطاع التصفية وتحقيق الأكتفاء الذاتي).وعد الخبير اقتصادي ملاذ الامين طرح الوزارة عددا من المصافي للاستثمار بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض استيرادات العراق من المشتقات النفطية.

مشتقات نفطية

وقال الامين في تصريح امس إن (العراق يستورد سنويا كميات كبيرة من المشتقات النفطية لحساب وزارة الكهرباء لتشغيل محطات التوليد الكهربائية ولسد الحاجة المحلية منها ما يؤدي الى اهدار مبالغ ضخمة من الميزانية العامة) مشيراً إلى أن (العراق يمكنه انتاج المشتقات التي يحتاجها في حال توفرت البنى التحية والمصافي الحديثة). من جانب اخر قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية علي عبد الكريم الموسوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات الشركة قامت بأعادة تأهيل محطتي الرمادي القديمة والجديدة بعد تحرير محافظة الانبار من داعش).

ملفتا الى ان ( ملاكات الشركة لفرع المحافظة قامت في وقت سابق بإعادة تأهيل العديد من المنافذ التوزيعية في المناطق التي تم تحريرها من عصابات داعش الإرهابية من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي بعد تعرضها الى أضرار بسبب العمليات العسكرية و ذلك سعياً منها لإعادة الحياة الطبيعية في المحافظات المحررة).