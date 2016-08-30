تحشيش في البرلمان العراقي

– August 30, 2016

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فاتح عبد السلام

يشبه وضع البرلمان العراقي حال ذلك شرطي المرور الذي أوقف سائقاً فقال له: لماذا لا ترتدي حزام الأمان؟ .

ردّ السائق عليه ببساطة : شوفني زين ما لابس بنطلون ، هذي دشداشة.

وهنا اعتذر الشرطي ، ومضت السيارة.

كأي شيء سيء في العراق ، تدار المعركة ضد الفساد ،اذا كان هناك معركة أصلاً بطريقة سيئة. مرة نراهم يطبقون قاعدة من أين لك هذا بأثر مستقبلي لا رجعي ،يطالبون البرلماني باعلان مالي لما يملك، بعد أن مضى سنوات طويلة على حصاد البرلماني أو الوزير أو المسؤول، فهو بإمكانه أن يعلن عام ألفين وستة عشر انه يملك عشرين مليون دولار أو سبعين مليون دولار وعدداً من العقارات والأطيان ، ليبدأ بداية جديدة معهم، حيث لا يسأل عن مصادر أمواله السابقة ،من أين أتت وكيف جمعها، إذا اعترف بوجودها ، ولعل معظمهم لم يعترف بما يملك حتى تبلغ أمواله النصاب القانونية التي في مخيلته الجامحة.

هناك مسؤول وزع مليون دولار هدية ليس من ورائها جزية سوى الانفصال عن كتلته النيابية و(تبويش) رئيس قائمته والتنغيص عليه ، تحت الشرعية وقبة البرلمان وكل شيء في الهواء الطلق ، لا اختلاس من اموال الشعب ولا تلقي عملات صعبة من دول أجنبية. والسبب في ذلك ان المسؤول الأكبر الذي وزع الملايين لا يسأل من له ذلك، بحكم دستور العملية السياسية التناكحية بالتراضي، لا دستور العراق المعتل .

البرلمان ليس مكاناً صالحاً لفتح ملف فساد في أي مجال، كما ان البرلمانيين جميعاً ، هم أجمل مَن غرّد حول مكافحة الفساد وأول المبادرين الى هذه المهمة، بما يوحي لك بشدة انهم جميعاً يسوقون ، مثل ذلك السائق المحشش بالدشداشة، وليسوا معنيين بالحزام لأنهم رجالاً وسيدات ،لا يرتدون ما يحتاج الى ذلك الحزام . كما ان القانون العراقي قد غفل سهواً أو مكراً وخبثاً،و لم يحدد إن كان المقصود باستخدام حزام الأمان للسيارة أو للبنطلون ؟.

ربما يتضمن النظام الداخلي للبرلمان العراقي نزع الأحزمة قبل الدخول للجلسات لأن استخداماته جارحة لا يوازيها إلا لسعة العقال حين ينزع، ولكن السؤال، متى تُنزع العكَل؟

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لندن