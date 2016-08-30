وفاة الممثل الأمريكي جين وايلدر 

– August 30, 2016

لوس أنجليس -(رويترز) – قالت عائلة الممثل الأمريكي جين وايلدر الذي شارك في فيلمي (ويلي ونكا آند ذا تشوكليت فاكتوري) و(بلازينج سادلس) توفي اليوم الاثنين عن 83 عاما.

وقالت العائلة في بيان إن وايلدر الذي جاءت أفضل أعماله بالتعاون مع المخرج والكاتب ميل بروكس والممثل ريتشارد بريور توفي في منزله بستامفورد بولاية كونيتيكت نتيجة مضاعفات مرض الزهايمر. وقال جوردان وكر بيرلمان ابن شقيقة وايلدر إن الممثل اختار الإبقاء على مرضه بالزهايمر سرا كي لا يربط الأطفال الذين عرفوه كويلي ونكا الشخصية غريبة الأطوار بمرض يصيب كبار السن. وذاع صيت وايلدر في أفلام المخرج والكاتب ميل بروكس (بلازينج سادلس) و(يانج فرانكنشتاين) و(ذا بروديوسرز) في الستينات والسبعينات والثمانينات. وعلاوة على أعماله الكلاسيكية مع بروكس ظهر أيضا بشكل لافت مع الممثل الكوميدي ريتشارد بريور في (سيلفر ستريك) و(ستير كرازي).

ولعب وايلدر دورا نشطا في التوعية بسرطان المبيض والعلاج منه بعد أن توفيت زوجته الممثلة الكوميدية جيلدا رادنر التي تزوجها عام 1984 بهذا المرض عام 1989. وشارك في تأسيس مركز جيلدا رادنر لتشخيص سرطان المبيض في لوس أنجليس.