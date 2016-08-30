مساعدة لكلينتون تقرر ترك زوجها بسبب رسائل جنسية

– August 30, 2016

نيويورك-(أ ف ب) – اعلنت هوما ابيدين، المساعدة المقربة من المرشحة الديموقراطية لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون الاثنين انها ستنفصل عن زوجها انتوني واينر في اعقاب الكشف عن قيامه بتوجيه «رسائل جنسية» عبر الهاتف النقال الى امرأة اخرى. ونشرت صحيفة «نيويورك بوست» صورا ورسائل ارسلها عضو الكونغرس السابق واينر الى امرأة يظهر فيها مرتديا سرواله الداخلي فقط الى جانب سرير كان ينام فيه ابنه البالغ من العمر اربع سنوات.

وقالت ابيدين (40 عاما) في بيان «بعد تفكير طويل ومؤلم، وبعد ان عملت على اصلاح زواجي، قررت ان انفصل عن زوجي». واضافت ان «انتوني وانا سنظل حريصين على ان نقدم الافضل لابننا، نور حياتنا. وخلال هذه الاوقات الصعبة اطلب منكم احترام خصوصيتنا». وكان واينر اجبر على الاستقالة من مقعده في الكونغرس في 2011 بعد فضيحة مشابهة اعترف فيها انه تبادل صورا ورسائل جنسية مع ست نساء على الاقل.

وبعد ذلك بعامين ترشح لمنصب رئيس بلدية نيويورك، الا ان مزاعم لاحقتهبانه استمر في ارسال رسائل جنسية تحت اسم «كارلوس دينجر».

وبعد ذلك اعتذر واينر للناخبين وكانت ابيدين الى جانبه.

وتاتي هذه التطورات في خضم الحملة الانتخابية المحتدمة بين كلينتون وخصمها الجمهوري دونالد ترامب الذي استغل هذا الاعلان لمهاجمة منافسته.

وانتقد كلينتون وقال انها «سمحت لواينر بان يقترب من معلومات سرية للغاية».

وقال في بيان «من يعلم ما الذي عرفه، ولمن نقل المعلومات. ان هذا مثال اخر على سوء تقدير هيلاري كلينتون».