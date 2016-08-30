صاعقة تقتل 323 من حيوانات الرنة في النرويج

– August 30, 2016

أوسلو – (رويترز) – قال مسؤولون إن عاصفة رعدية عارضة قتلت 323 حيوانا من حيوانات الرنة في منطقة جبلية نائية بالنرويج.

وعثر على الحيوانات النافقة فوق بعضها البعض وقد اشتبك كثير من قرونها بعد العاصفة الرعدية التي ضربت هضبة هاردنجر في جنوب النرويج يوم الجمعة.

وقال كرشتان كنوتسن من وكالة مراقبة الطبيعة النرويجية «لم نشهد شيئا مثل هذا مطلقا بسبب صاعقة.» وأضاف أنه في بعض الأحيان كانت هناك حالات منعزلة للخراف أو الرنة.

وتميل حيوانات الرنة إلى التجمع وقت الخطر. ولم يتضح ما إذا كان القطيع قتل بصاعقة واحدة أو أكثر.