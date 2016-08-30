بعد السويد .. موجة حرق وتخريب السيارات تمتد إلى الدنمارك

– August 30, 2016

كوبنهاجن- (رويترز) – تعرضت الدنمرك إلى موجة تخريب شملت حرق سيارات في مختلف أرجاء البلاد أو رشقها بالحجارة من جسور على الطرق السريعة.

وتأتي موجة التخريب في الدنمرك في أعقاب موجة مماثلة شهدتها السويد المجاورة حيث دمرت أكثر من ألفي سيارة هذا العام.

وأضرمت النيران في 26 سيارة في العاصمة الدنمركية كوبنهاجن خلال الأسبوع الماضي. وتعرضت 20 سيارة في مختلف أرجاء البلاد للرشق من الكباري مما أسفر عن مقتل سائح ألماني في منتصف أغسطس آب.

ولا ترى الشرطة صلة مباشرة بين هذين النوعين من الجرائم وليس لديها مشتبه فيهم. كما أن الدافع وراء الجرائم ليس واضحا كذلك.

وقال بيتر جرونبك من شرطة كوبنهاجن لرويترز «يقولون عندما يلقي أحدهم الحجر الأول سيلقي آخر الحجر التالي لذلك تنتشر مثل هذه الميول.»