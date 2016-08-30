طنجة بالطُّولِ والعَرْضِ

– August 30, 2016

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

التفاصيلُ الصَّغيرة التي نُشطب عليها في المسودات عند بدء الكتابة أو نهايتها، هي أشبه بـ باييّا أحد أشهر الأطباق ذات الأصول الإسبانية. وأيضا الكتابة حينما نكتبها ونعود إليها بعد نسيان، تكون عين العقل، ننظر إليها، قبل تلميع الأشياء لإضافة تجميل يتجاوز الحقيقة، وقد كانت السيرة الذاتية للروائي العالمي محمد شكري درسًا بليغًا في «مدرسة الحياة»، ابتدأت لديه من المحو إلى التشطيب على الكلمات وتمزيق الأوراق إلى أن تستقيم القناعة بفكرة الحكاية.

ولهذا فالحياة هي كتابة ومحو وتشطيب ممارس بحدس. ولما يذكر اسم طنجة، يحضر محمد شكري،وعبدالله كنون، وأحمد بوكماخ، والذين زاروها وعاودوا زيارتها لمرات، يعلمون علم اليقين أنها مدينة غير متمنعة تمنح نفسها بسخاء منقطع النظير، لأنها ليست حجرا فوق حجر. هي مدينة بروح وأحاسيس، تمنح المتعة والأسرار بدلال وتغنج، مثل باقي العواصم العالمية الكبرى كباريس، وروما ولندن والقاهرة وبيروت. وطنجة تهب أيضا، نفسها عن طواعية، للعيش في تفاصيلها لكل العابرين من البحارة وقطاع الطرق والقراصنة،والفنانين والأدباء، والرسامين والسينمائيين، وفي هذا العبور الشفاف بالجرأة في سماء زرقاء تقود مَن قصدها أو زارها في ضفاف الغواية .ومن غير سبب سيغوص في فن العيش عبر لياليها المتعاقبة لأنها تشبه فرسا حرونًا في فنادق من خمسة نجوم، لاينبغي أن تكون متساهلا معها، حتى لا تلف الحبل حول عنقك وتصيبك بالإفلاس المنطقي والعاطفي. فكن أنت كذلك حصانا حرونا لايقبل بوضع اللجام عليه. وطنجة مدينة «كسمبولوتية»، وهي فاصلة للحلم والاستراحة من وطأة عناء عنيف، والهروب إليها يكون دائما من أجل التخطيط للعام المقبل في الـ «روزنامة» ، لمواصلة رحلة الألف ميل. ولما جئت إلى طنجة في هذا الصيف قضيت بها وقتا ممتعا، وكنت نشيطاً بمعنى النشاط المتجدد، وأظن أنها لم تكن يوما حفنة من تراب، أو حجر متراص بعناية في ملتقى البحرين. ولم تكن ملعبا للتنس في قبضة الذين حكموها على مر العصور، أو الذين تعاقبوا على تدبير شأنها العام. وطنجة باختصار هي مشفى كبير للأمراض النفسية، وهي أيضا أسطورة هرقل والانفتاح على العالم بدون مركب نقص. وكل الذين عبروها،عن تخطيط أو عن طريق الصدفة، كانت نيتهم المضمرة، تخفي أكثر مما تظهر بحثهم عن حلم لايشبه بقية الأحلام البشرية. ولما عثروا على هذا الحلم، وجدوه في قمقم مشيئة الغنى الفاحش أو الضياع. و من بين هؤلاء من وجد حلمه في ركام من المضاربات العقارية، تتداخل فيه السياسة بالمصالح الشخصية والاستفادة من الريع أي ما صار يسمى بأراضي «خدام الدولة». وطنجة لم تكن جنة للسبايا أو لبائعات الجنس، الهاربات من جحيم الفقدان، أو الهاربين من بطالة لإيجاد عمل موسمي بالمنطقة الحرة. وخلال تواجدي بطنجة في صيف هذه السنة وفي لحظات هروب ذهبت لأكتشف ليلها الرهيب، بالطول والعرض، هذا الليل المتخفي في متاريس واقعية. وكنت في علبها السوداء، أبحث عن ضالتي المفقودة في تحقيق صحفي، أتحدث وأسأل، لأن الجواب «عنها وفيها دائما» يكون في احتمالات عدة أجوبة مبنية على الصدق والحقيقة. ولهذا فطنجة هي جنّة الهاربين للبحث عن متعة مفقودة. وهي تقليب لصفحات النَّدم والغدر الإنساني، وهي أيضا الندم على صفقات مشبوهة مرت في صمت من تحت طاولة مفروشة بأطباقٍ، باطنها سم على دسم.

وطنجة العالية، لا يعلم بدهائها ودائها إلا أصحابها أو كما يقال في أغنية مغربية شعبية شهيرة للمغني الراحل الحسين السلاوي «طنجة يا العالية عالية بسواريها أولا يلاه عشقي فبنات تطوان هي و مواليها اولا يالاه « ، والسؤال هنا من هم سكان طنجة الأصليون؟ هل هم الذين هاجروا إليها واستثمروا فيها، ومع السنين صاروا يدعون أنهم من أهل البلد الأصليين. وهل هم الذين حطموا كبرياءها، وتعنتها؟ أم هم القادمون إليها من بلاد سوس أو من مناطق الريف، أو آخرون يوصفون بالمستثمرين الجدد الذين خبروا جيدا، الاقتصاد والسياسة كمعادلة موضوعية قصدها «رابح..رابح» .