أدعو المصريين لتوخي الحذر وعدم السفر الى ليبيا تجنباً لعمليات الاختطاف

– August 30, 2016

بعد انتهاء جولات الحوار .. في القاهرة عضو مجلس النواب الليبي أبو صلاح عبد السلام شلبي لـ (الزمان):

مصطفى عمارة – القاهرة

شهدت الايام الماضية استئناف جولات المصالحة الوطنية بين البرلمان الليبي فى طبرق والذي يقودة عقيلة صالح وحكومة الوفاق الوطني التى يقودها السراج وعقب انتهاء تلك المباحثات كان ل الزمان الحوار مع النائب الليبي ونائب رئيس البرلمان العربي

لماذا فشلت جولة المفاوضات الماضية بين البرلمان الليبي وحكومة الوفاق الوطني وهل استطاعت مصر تحقيق اختراق فى جولة المباحثات الحالية ؟

رغم ان جولة المباحثات الماضية الحالية تحقيق تقدم مهم الا انها كانت مفيدة لانها اتاحت فرصة طيبة لتبادل الافكار بين الجانبين وهذا امر متوقع لان الازمة فى ليبيا عميقة نظرا لوجود اطراف متعددة فيها منها اطراف دولية دعمت طرف على حساب طرف اخر لتحقيق مصالحها الخاصة نظرا لتمتع ليبيا بثروات كبيرة فضلها عن موقعها الجغرافي المتميز مما يجعلها مطمع للكثير من الدول وقد ساهم الصراع المسلح بين الاطراف الليبية فى خلق ازمة عدم ثقة وبالتالي كان هدف زيارتنا للقاهرة حث كل الاطراف على استمرار التباحث لايجاد حل للازمة وبالفعل نجحت القاهرة فى استضافة جولة ثانية من المباحثات واستطاعت بالفعل بعد جهود جبارة تحقيق اجواء ايجابية.

وهل تري ان الاطراف الدولية هى سبب اساسي لاستمرار الازمة ؟

بالطبع فالاطراف الدولية كان لها دور كبير فى تأجيج الصراع فى ليبيا لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الليبيين ولكن الليبيين فى النهاية ساعدوا على ذلك فكان بأمكانهم الوصول الى حل لو جلسوا معا للوصول الى حل واعتقد ان اتفاق الصخيرات رغم الانتقادات التى وجهت لة يشكل اساس صالح للتفاهم بين الليبيين

وهل تري ان عقيلة صالح رئيس البرلمان يعد عقبة لعدم منح حكومة السراج ثقة البرلمان ؟

لا شك ان عقيلة صالح لة راي خاص الا ان المنظومة الموجودة حاليا تريد تحقيق نطالب اللبيين فى انهاء الانقسام وتوحيد الجهود لتجاوز تلك الازمة التى تهدد مستقبل ليبيا.

هناك شكوك نحو الضربات الامريكية لتنظيم داع شفى ظل الانباء التى ترددت عن وقوف الولايات المتحدة وراء هذا التنظيم لتحقيق اجندتها الخاصة ؟

تنظيم داعش يمثل تهديد للجميع وتدخل الولايات المتحدة لضرب تنظيم داع شفى ليبيا كان بطلب من المجلس الرئاسي وقد مكنت تلك الضربات الجيش الوطني فى تحقيق تقدم سريع والسيطرة على بعض المواقع وبالتالي فانة لا خوف من هذا التدخل لان الضربات محددة بفترة زمنية معينة ومحصورة فى منطقة سرت.

ولكن هناك مظاهرات شعبية خرجت احتجاجا على تلك الضربات فماذا تفسر هذا ؟

ما يجنبنا التدخل الخارجي هو توافق الليبيين وتوحيد صفوفهم ولو حدث ذلك فلن يكون هناك داعش او غير داعش على الاراضي الليبية ومن هذا المنطلق فأننا نسعي بمساعدة الاخوة فى مصر والتى هي معنية بالدرجة الاولي بالشان الليبي لارتباط ذلك بالامن القومي المصري للوصول الى حل يجنبنا مخاطر التدخل الخارجي.

وما هي رؤيتك للخلاف الحالي حول تولي خليفة حفتر مسئولية قيادة الجيش ؟

قضية قيادة الجيش تعد معضلة من المعضلات التى تواجة الليبيين واري ان وجود خليفة حفتر فى المشهد شئ مهم نظرا للجهود التى قام بها ونجاحة فى تحقيق انتصارات مهمة بأقل الامكانيات وبالتالي فان استبعادة يمثل خطئ كبيرا وعلينا ان نبذل الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية فى مؤسسة واحدة.

كيف تري التأثيرات التى حدثت مؤخرا فى تركيا على المشهد الليبي ؟

الدول كلها وليس تركيا لها صمل حفى ليبيا وتركيا كان لها استثمارات كبيرة فى ليبيا فى عهد القذافي وهى تريد الحفاظ على تلك الاستثمارات واري ان اتفاق الصخيرات يحقق التوازن المطلوب لتحقيق مصالح كل الاطراف فى الداخل والخارج.

كيف تفسرون ظهور انصار القذافي فى الساحة الليبية مؤخرا ؟

نحن اصدرنا مؤخرا عضو عام عن كل الليبيين الذين لم يحملوا السلاح ويقوموا بقتل الليبيين وبالتالي فان الساحة مفتوحة للجميع ولا داعي للمبالغة فى تأثير ظهور انصا ر القذافي لان ما يشغلنا حاليا هو الوصول اى اتفاق سياسي يتضمن عودة المهجرين والهجرة غير الشرعية ويحقق التوافق بين الليبيين.

وما هي رؤيتك لاعلان ليبيا عن اعادة تصدير النفط مرة اخرى ؟

نحن نحاول الوصول الى توافق لاستغلال ثرواتنا والتى تمكننا من اقامة دولة حديثة ونخشي من ان استمرار الحرب يفوت علينا تلك الفرصة.

ما هي رؤيتك لدور الجامعة العربية والبرلمان العربي بالنسبة للازمة الليبية ؟

اشعر بتفائل بعد تولي احمد ابو الغيط منصب الامين العام وقدرتة على تفعيل دور الجامعة العربية خاصة بالنسبة للازمة الليبية اما بالنسبة للبرلمان العربي فلقد قدمنا العديد من المقترحات لانهاء الانقسام واعتقد الافكار اصبحت اكثر تقاربا ورغم ان الازمة معقدة الا ان الحل ربما يكون اسهل من بعض المشاكل الاخري

ما هي رؤيتك فى استمرار عملية اختطاف المصريين فى ليبيا وكيف يمكن تجنبها ؟

على المصريين فى ليبيا توخي الحذر وعدم التنقل فى الاماكن الغير امنة امما المصريين الذين يرغبون فى دخول ليبيا من الخارج فعليهم عدم السفر فى تلك المرحلة حتى استقرار الوضع الامني.

فى النهاية هل انت متفائل بنجاح مصر فى التوصل الى اتفاق بين الليبيين ؟

مصر هى الشقيقة الكبري والمؤهلة لقيادة العالم العربي وكان لها دور فى الاستقلال ودعم جهاد الشعب الليبي ضد الاستعمار واعتقد ان كل تلك العوامل فضلا عن ارتباط الاوضاع فى ليبيا بالامن القومي المصري وتفهم مصر للشخصية الليبية بحكم التشابة القبلي بين مصر وليبيا يجعل مصر اقدر من غيرها على القيام بالوساطة وهى مطالبة بأن تلعب دور اكبر فى المرحلة المقبلة واعتقد ان مصر بدات بالفعل فى تفعيل هذا الدور سواء فى الوساطة او فى دعم ليبيا فى كل المحافل الاقليمية والدولية.