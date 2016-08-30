 اتفاق غير رسمي لوقف النار بين القوات التركية والوحدات الكردية في سوريا

– August 30, 2016

واشنطن – اسطنبول – الزمان

صرح مسؤول عسكري اميركي الثلاثاء ان القوات التركية والمقاتلين الاكراد في شمال سوريا توصلوا الى «اتفاق غير رسمي» لوقف القتال بينهما. وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة الاميركية الوسطى «خلال الساعات الماضية تلقينا تاكيدا بان جميع الاطراف المعنية ستتوقف عن اطلاق النار على بعضها البعض وستركز على تهديد داعش». واضاف «هذا اتفاق غير رسمي يشمل اليومين المقبلين على الاقل، ونامل في ان يترسخ». واوضح ان الاتراك وقوات سوريا الديموقراطية، وهي تحالف لفصائل عربية وكردية وتعد وحدات حماية الشعب الكردي عمودها الفقري، فتحوا اتصالات مع الولايات المتحدة وبين بعضهم البعض «بهدف وقف الاعمال القتالية».

وتبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لتجنب تصعيد اعمال العنف بين القوات التركية التي تشن عملية داخل الاراضي السورية في محيط بلدة جرابلس ومقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي في المنطقة نفسها. والطرفان مدعومان من الولايات المتحدة كما ان تركيا حليف اساسي ضمن حلف شمال الاطلسي. ويتخوف البنتاغون من سيناريو التصعيد لا سيما انه علق آمالا كبرى على قوات سوريا الديموقراطية في هزيمة تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا واستثمر كثيرا في تدريب وتجهيز هذه المجموعة.

ووصف توماس الاتفاق على وقف الاعمال القتالية بانه «مشجع».