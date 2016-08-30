هل تتنازل مصر عن جزيرة جديدة لليونان؟

– August 30, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

أكد الناشط الحقوقي مالك عدلي والذي أفرج عنه بعد صدور عفو رئاسي عن المتظاهرين المعارضين للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في تصريحات خاصة أنه سوف يواصل كفاحه من اجل الإبقاء علي الجزيرتين ضمن السيادة المصرية وأضاف أنه يمتلك من المستندات والتي تثبت أحقية مصر بتلك الجزيرتين والتي سوف يقدمها للقضاء، في السياق ذاته أكد عدد من نواب البرلمان في استطلاع للرأي أجريناه معهم أن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية لم تعرض بعد علي المجلس وإنهم سوف يحترمون أحكام القضاء ن وفي هذا الإطار قال النائب/ عماد سعد انه لا يوجد انقسام داخل المجلس حول الاتفاقية لأنها لم تعرض بعد علي أعضاء البرلمان .

،وأضاف أن المجلس سوف يحترم أحكام القضاء وأيده في القول النائب/ كامل محمود وتوقع أحمد التلاوي خبير التنمية السياسية أن يوافق مجلس النواب علي نقل ملكية الجزيرتين الي السعودية لأن ما يهم الشعب حاليا الأوضاع الاقتصادية واعتبر أن المظاهرات الرافضة للتنازل عن الجزيرتين لا تعبر عن الشعب .

من ناحية أخري نفي مصدر برئاسة الجمهورية ما تداولته وسائل الإعلام عن تنازل مصر عن جزيرة تشيوس لليونان مؤكدا أن المفاوضات مع اليونان حول ترسيم الحدود لم تبدأ بعد وكشف عاطف عثمان وزير الأوقاف السابق أن جزيرة تشيوس هي جزيرة مصرية في اليونان منحها الوالي العثماني لمحمد علي والذي وهبها للأعمال الخيرية واستأجرتها اليونان بمبلغ 90 مليون دولار حتي خروجه من الوزارة