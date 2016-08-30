– August 30, 2016

مصرف الرشيد يمنح قروض البناء بواقع 75مليون دينار

الرافدين لـ (الزمان): إطلاق سلف الـ 10 ملايين والتسديد خلال 5 سنوات

بغداد ـ علي الموسوي

أطلق مصرف الرافدين سلف موظفي دوائر الدولة بواقع 10 ملايين دينار تسدد على شكل اقساط شهرية لمدة 5 سنوات بفوائد مقدارها 7 بالمئة ليكون المبلغ الاجمالي المطلوب تسديده شهريا نحو 196 الف دينار ، كما اكد مصدر قرب اطلاق مصرف الرشيد قروض الاسكان بمبلغ يصل الى 75 مليون دينار. وقال مصدر في المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين لـ (الزمان) امس ان (مدير عام المصرف خولة طالب جبار اوعزت باطلاق سلف موظفي الدولة ضمن توجهات الحكومة في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد وتنشيط المشاريع المدرة للدخل).مبينا انه (تحاشيا للتلاعب وخشية الوساطات تم اطلاق استمارات السلف على الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف ويبدأ ملء الاستمارات من الموظفين الراغبين بشكل مباشر ومن دون حاجة الى اي وسيط على ان يكون ذلك ضمن ساعات الدوام الرسمي وبعدها يغلق موقع الاستمارات).مشيرا الى ان (مبلغ السلفة قدره 10 ملايين دينار يتم تسديدها بنظام القسط الشهري المتساوي لمدة خمس سنوات اضافة الى استحصال مبلغ 2 بالمئة كعمولة ادارية من مبلغ السلفة).وتابع المصدر ان (المبلغ الاجمالي الذي يتم استقطاعه من راتب الموظف يبلغ نحو 196 الف دينار شهريا وبنسبة فوائد قدرها 7 بالمئة شرط ان يكون المتقدم لطلب السلفة موظفاً مدنياً مثبتاً على الملاك الدائم ومضت على خدمته سنة واحدة ليتسنى البدء باستقطاع مبلغ القسط بعد شهر من تاريخ المنح).مؤكدا (ضرورة عدم تجاوز الاستقطاعات الشهرية للسلفة والالتزامات الاخرى بذمة المستلف 50 بالمئة من راتبه الكلي وكذلك يشترط تقديم كفيل ضمان يكون موظفا مدنيا من موظفي الدولة على الملاك الدائم ولا تقبل الكفالات المتقابلة وعلى ان لاتتجاوز الاستقطاعات 50 بالمئة من الراتب الكلي للكفيل كما يشترط التقديم على التامين لدى احدى شركات التامين الحكومية عن طريق ابرام عقد مع الشركة من قبل الادارة العامة للمصرف). ولفت المصدر الى انه (في حالة وجود سلفة سابقة للمتقدم يتم اجراء التسوية القيدية او النقدية ويصرف المبلغ المتبقي للمستلف).موضحا انه (اذا كان بذمة المستلف نحو ثلاث ملايين من سلفة سابقة يتم تسديدها او استقطاعها من مبلغ السلف الجديدة ويستلم 7 مليون بدل العشرة وهكذا).وافاد بان (وقت ملء الاستمارة الموجودة على الموقع الالكتروني الخاص بالمصرف من الساعة 8 صباحا ولغاية 1 ظهرا ليتسنى فرز الاستمارات ورفع أسماء الطلبات المقبولة للحصول على السلفة على شكل دفعات). مشددا على (ضرورة انتباه الموظفين المشمولين الى تقسيم دوائر الدولة على المصارف حيث يمنح الرافدين السلف الى موظفي وزارات الدفاع والنفط والتربية والموارد المائية والاتصالات والبلديات والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان والاعمار والاسكان والبيئة والصناعة والمعادن والدوائر غير المرتبطة بوزارة والامانة العامة لمجلس الوزراء وامانة بغداد والوقف السني اما باقي الوزارات والدوائر فتكون على المصارف الحكومية الاخرى).

ونوه المصدر الى ان (المدير العام وجه برفض جميع الاستمارات الواردة من الوزارات المتلكئة في التسديدات للقروض والسلف السابقة على ان يتم استئناف اطلاقها بعد تسديد الديون).وقال مصدر في مصرف الرشيد في تصريح امس ان (تعليمات جديدة صدرت المصرف لمنح قروض للمواطنين وموظفي الدولة بمقدار 75 مليون دينار كحد اعلى لغرض بناء وحدات سكنية).مشيرا إلى أن (التعليمات ارسلت الى مكتب الخبراء في وزارة المالية لغرض المصادقة عليها).مبينا أن (القرض سيكون على ثلاث دفعات وبواقع 25 مليون دينار لكل دفعة). وأوضح ان (الفائدة التي ستفرض على هذا القرض ستكون 7 بالمئة وسيدفع المستلم مبلغا قدره 542 الف دينار شهريا وتسدد لمدة 20 عاما).واشار إلى أن (المواطن او الموظف المقترض سيحصل على القرض بعد رهان قطعة الارض المراد بناؤها اضافة الى كفيل ضامن من موظفي الدولة وعلى الملاك الدائم).