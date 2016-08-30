– August 30, 2016

الأنبار تتوقّع عودة نازحي الكرمة والفلوجة قريباً

الانبار – نور الدين حميد

ديالى – سلام عبد الشمري

أكد مجلس محافظة الانبار أن هناك تنسيقا على عودة نازحي مدينتي الفلوجة والكرمة التابعتين للمحافظة الشهر المقبل الى مناطقهم المحررة بانسيابية عالية.وقال عضو المجلس محمد ياسين في تصريح أمس إن (لجانا وبأشراف رؤساء الوحدات الإدارية من القائممقام ومدراء النواحي سوف تباشر قريبا بإعادة نازحي الكرمة ومن ثم الفلوجة لمناطقهم). واضاف أن (هناك ترتيبا لجعل معسكر طارق فيه عدد من المخيمات لغرض انتظار الاسر التي تروم العودة لمناطقها بالمدينتين).واوضح ياسين ان (هناك تنسيقا عاليا على عودة نازحي المدينتين على شكل دفعات حتى لا يصبح زخما بعمليات الدخول للمدينتين).واشار الى أن (هناك ترتيبا جيدا اوانسيابية عالية على عودة النازحين لمناطقهم المحررة).مؤكدا أن ( قضاء الفلوجة دعت أصحاب المولدات في المدينة لغرض المباشرة بتأهيل مولداتهم في بعض المناطق وان الماء بدا بالضخ لعدد من مناطق الفلوجة).وتابع ياسين أن (هناك جهدا من وزارة الصناعة سوف يدخل الى حي الشهداء في جنوب الفلوجة للمساهمة بتنظيف وتأهيل المنطقة بالإضافة الى الجهد التابع للمجلس ).الى ذلك اعلنت ناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى عن الاتفاق مع منظمة دولية على زج الف شاب عائد من النزوح القسري داخل الناحية في مشروع طموح لمعالجة البطالة والفقر.وقال مدير الناحية يعقوب يوسف علي في تصريح أمس ان (ادارة الناحية عقدت اتفاقا مع منظمة اوكس فام الدولية على زج الف شاب من العائدين من النزوح القسري داخل الناحية في مشروع طموح لمعالجة الفقر والبطالة يطلق عليه التاهيل المعيشي).واضاف ان (المشروع يهدف الى زج الشباب في دورات لتعليم مهن متعددة بالاضافة الى مساعدة بعضهم بقروض مالية لفتح مصادر للرزق). مؤكدا (اهمية المشروع في الناحية والتي تعاني من تبعات احداث حزيران 2014 وتاثيراته السلبية على الاقتصاد المحلي وتدهور الحالة المعيشية للكثير من الاسر).وتابع علي ان (المشروع سيكون لمدة عام كمرحلة اولى يمكن تجديده اذا اقتضت الضرورة وفق رؤية المنظمة الدولية).