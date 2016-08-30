– August 30, 2016

ناشطون يقترحون عبر (الزمان) تكريم رجل إطفاء

بعقوبة – الزمان

اثارت صورة للاطفائي محمد عسكر من اهالي ناحية تازة التابعة لمحافظة كركوك اعجاب مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى بعد ان ترجل من مركبته للمشاركة في اطفاء حريق كبير اندلع بمخزن للمواد الغذائية في قضاء الخالص.وجاءت موجة من الاشادة بغيرته وشجاعته فيما اطلق البعض عليه لقب غيرة ابو الاحمر نسبة للون الاحمر الخاص برجال الدفاع المدني.وقال الناشط جعفر حميد في تصريح امس ان (حريقا هائلا اندلع في مخزن للمواد الغذائية في قضاء الخالص على مقربة من طريق كركوك- بغداد وفجأة توقفت مركبة وترجل منها مدني اخذ على وجه السرعة بارتداء بدلة حمراء ومشاركة فرق الاطفاء في اخماد الحريق).وطالب ناشطون عبر (الزمان) مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان بتكريم عسكر بما يليق ومهنيته والتزامه الوطني ليكون قدوة حسنة لزملائه.