– August 30, 2016

الآلوسي يدعو الجعفري للضغط على الرياض لتغيير سياستها

خارجية البرلمان لـ (الزمان): إجتماع وزراء خارجية العرب عديم الأهمية

بغداد – شيماء عادل

وصف عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المؤمل عقده قريباً بـ(عديم الاهمية) وانه لا يضيف شيئاً للعراق , متهماً الجامعة العربية بعدم الاهتمام بقضايا العراق قياساً الى قضايا اخرى، فيما قالت الجامعة العربية ان الاجتماع مهم للغاية ويتضمن بحث اكثر من 50 موضوعاً. ومن المقرر ان ينعقد الاجتماع في الثامن من ايلول المقبل برئاسة تونس خلفا للبحرين بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط لمناقشة مجمل تطورات العمل العربي المشترك سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.وقال عضو اللجنة مثال الالوسي لـ(الزمان) امس ان (اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته 146 لوزراء الخارجية العرب لن يضيف شيئاً للعراق او لسوريا ولاسيما بعد فشل الجامعة العربية في الكثير من القضايا الخاصة بالعراق وسوريا واليمن وبالتالي فأنها لم تحقق شيئاً على ارض الواقع )، مضيفاً ان (الجامعة العربية لا تهتم بالشأن العراقي او اليمني والسوري،وهمها فقط ينحصر في مصر ومليارات السعودية ). وتابع (على الجامعة العربية قبل ان تهتم بإيجاد حل لمشاكل المنطقة، ان تغير من النظام المتخلف في السعودية وجعله نظاماً حضارياً وعلى السعودية ان تغير من سياستها وتكف عن خوض معارك في اليمن من دون ان تحقق اي هدف سوى الدمار )، لافتا الى ان (العراق لديه مشاكل ولكنها تعد اقل بكثير من سلطة عائلة ال سعود المالكة للجامعة وبالتالي لا يمكن ان تجد حلاًلوضع الشعوب العربية وهي تعاني من الفشل بسبب السياسة السعودية ) بحسب قوله، داعيا (وزير الخارجية ابراهيم الجعفري عند المشاركة في هذا الاجتماع الى مطالبة السعودية بتغيير نظامها المتخلف بحيث يتناسب مع الواقع الحضاري )، على حد وصفه. الى ذلك أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أهمية هذه الدورة ، وقال خلال مؤتمر صحفي أمس ان (الاجتماع يتضمن 30 بندا تشمل 52 موضوعا تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة والتحرك حيال القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن والعراق إلى جانب بحث موضوعات تخص صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والتعاون العربي مع التكتلات الإقليمية والدولية وملف تطوير وإصلاح الجامعة العربية ووضع منهجية جديدة للتعامل العربي مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل)، مضيفاً ان (المجلس الوزاري العربي سيشهد جلسة خاصة بشأن الوضع في سوريا بمشاركة المبعوث الاممي الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا حيث سيطلع وزراء الخارجية على التحركات السياسية حيال الأزمة الراهنة وما يتعلق بالنواحي الإنسانية). وفي شأن آخر كشف بن حلي عن (وجود ثلاثة ترشيحات عربية ستعرض على المجلس لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو )، من دون ان يستبعد اعلان ترشيحات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.