– August 30, 2016

رئيس أمن الإقليم يرى التوقيت ملائماً لإستفتاء الإستقلال

البارزاني يواصل لقاءاته في بغداد لحل المشاكل العالقة وبحث تحرير الموصل

بغداد ــ محمد الصالحي

واصل الوفد الكردي برئاسة نيجيرفان البارزاني لقاءاته مع المسؤولين وقادة الاحزاب في بغداد لبحث الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان فيما اكد رئيس امن الاقليم مسرور البارزاني ان الوقت مناسب لإجراء إستفتاء الإستقلال. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس المجلس الأعلى الاسلامي عمار الحكيم بحث مع نيجرفان البارزاني تحرير الموصل والملفات العالقة بين بغداد وأربيل) واكد الحكيم (إمكانية حل المشاكل العالقة عبر الحوار واستحضار المصلحة العامة) وأضاف ان (مرحلة ما بعد داعش تحتاج إلى ترتيب الأولويات التي تتمثل بالمشروع السياسي الجامع وستراتيجية أمنية وإعادة النازحين واعمار المدن وتحقيق السلم الأهلي فضلا عن الاهتمام بالنازحين وتوفير متطلباتهم وفق الإمكانات المتاحة) كما بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع الوفد دور القوات الامنية والبيشمركة في تحرير محافظة نينوى من دنس داعش الارهابي. وأوضح بيان امس ان (الجبوري بحث مع البارزاني قضايا عدة ابرزها الانتصارات الأخيرة على عصابات داعش ودور قوات البيشمركة في دعمها والتهيئة لمعركة نينوى المرتقبة) وشدد الجبوري على (أهمية دور المجلس في تحسين العلاقة بين حكومة المركز والاقليم) واكد المستشار الإعلامي بمكتب رئيس الاقليم كفاح محمود ان أربيل وبغداد قررتا ايجاد آلية لاستمرار المباحثات بشأن طبيعة العلاقات بين الاقليم والحكومة المركزية لافتا إلى أنه لاخيار بين الجانبين غير الحوار. وقال محمود في تصريح امس ان (زيارة وفد حكومة الإقليم برئاسة البارزاني هي عادية وطبيعية وتأتي في سياق التباحث بشأن ملفات عديدة بين بغداد واربيل في مقدمتها مسألة تحرير الموصل والاتفاق الاخير بشأن تصدير نفط كركوك عبر انابيب كردستان الى ميناء جيهان التركي) واضاف انه (ليس هناك مشكلة مستعصية اذا ما توفرت الارادة والنية الحسنة في حلها وان المزيد من الحوار والتباحث سيقلص مساحات الاختلاف) وعد رئيس مجلس أمن الإقليم مسرور البارزاني التوقيت الحالي ملائماً لإجراء الاستفتاء بشأن استقلال الإقليم مؤكدا أهمية وجود إتفاق سياسي لإدارة محافظة نينوى في مرحلة ما بعد تنظيم داعش. وقال بيان امس ان (البارزاني إجتمع مع عضو البرلمان البريطاني نديم زهاوي) وأضاف ان (الجانبين بحثا الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة والعراق فضلا عن المشاكل والخلافات بين الأطراف السياسية وعملية إجراء الإستفتاء في إقليم كردستان) وعد البارزاني أن (التوقيت الحالي ملائم والفرصة متاحة لإجراء الإستفتاء) وأضاف ان (المباحثات جارية مع الجانب العراقي والتحالف الدولي بشأن عملية تحرير الموصل) مؤكداً (أهمية وجود إتفاق سياسي لإدارة نينوى في مرحلة ما بعد داعش). على صعيد اخر اكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية عبد العزيز حسن الوقوف ضد اي وزير متورط بملفات فساد. وقال حسن في تصريح امس ان (موقفنا واضح وصريح بعيدا عن الاستهداف السياسي فان أي وزير يثبت عليه انه فاسد فنحن مع إقالته حتى لو كان عضو من الاتحاد الوطني الكردستاني).