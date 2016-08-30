– August 30, 2016

البابا ومؤسس فيسبوك يبحثان دورالإتصالات بالحدّ من الفقر

روما – صلاح السلام

التقى بابا الفاتيكان فرنسيس بمؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ واستعرض معه كيفية استخدام تكنولوجيا الاتصالات للحد من الفقر وتشجيع ثقافة الحوار. وقال بيان مقتضب للفاتيكان أن لقاء البابا مع زوكربيرغ وزوجته بريسيلا شان (تطرق لمواضيع عدة أبرزها كيفية استخدام تكنولوجيا الاتصالات للحد من الفقر وتشجيع ثقافة الحوار وبحث سبل دعم الفئات الأكثر حرماناً ونشر رسالة الأمل خصوصا في أوساط المحرومين). ويقوم زوكربيرغ وزوجته بزيارة إلى إيطاليا في أعقاب الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد قبل أيام قليلة، في مبادرة منه لرفع الروح المعنوية للمواطنين الإيطاليين الذين تضرروا من الزلزال. من جهته، كتب زوكربرغ على حسابه على فيسبوك عن زيارته للبابا قائلاً (لقد نقلنا له مدى إعجابنا برسالته عن الرحمة، وبالطرق الجديدة التي ابتكرها للتواصل مع شعوب من معتقدات مختلفة. وناقشنا أيضاً أهمية الجمع بين الناس، خصوصاً في مناطق من العالم حيث لا يوجد إنترنت)، مضيفاً(انه لقاء لن ننساه أنا وزوجتي. بإمكانكم أن تشعروا بدفء البابا وطيبته، وكيف يهتم بعمق بمساعدة الناس).

وعرض زوكربرغ على البابا نموذجاً عن طائرة من دون طيار تعمل بالطاقة الشمسية تتيح الاتصال بشبكة الإنترنت في المناطق التي لايمكن وصول الشبكة اليها.

ولوحظ أن زوكربرغ استبدل ثيابه الرياضية المعتادة ببدلة رسمية عند اللقاء.