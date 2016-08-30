– August 30, 2016

قصف جوي ينسف موقع داعش في تلعفر

الحشد يتجّه لتطهير الحويجة وتحذيرات من إعتداءات على الرطبة

كركوك ـ مروان العاني

بغداد – محمد الصالحي

توجهت قوات الحشد الشعبي الى قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك لتحريره من تنظيم داعش ، فيما تستمر عناصر داعش بارتكابها جرائم ضد اهالي القضاء كان اخرها اختطاف 40 شخصا.

وقال القيادي في الحشد الشعبي ومنظمة بدر أبو قحطان العتابي في تصريح امس ان (قضاءي الرطبة والرمادي تحررا وبقيت جيوب بسيطة جدا في راوه وعنه لكي يتم فتح الطريق الدولي الاستراتيجي الذي يدر على العراق بأرباح تصل حسبما سمعنا إلى مليار دينار شهريا).وأضاف العتابي أن (وجهتنا القادمة هي قضاء الحويجة).عادا (الحويجة معقدة سياسياً وليس عسكريا ولا توجد منطقة في العراق عصية على القوات الأمنية والحشد الشعبي).وقال مصدر امس ان (مسلحي داعش أقدموا على اختطاف 40 شخصا من سكان قضاء الحويجة ).مبينا ان (الخاطفين كانو يستقلون سيارات رباعية الدفع واقتادوا المختطفين الى مركز القضاء).وأضاف ان (اختطافهم جاء على خلفية نيتهم الهروب من مواقع سيطرة التنظيم الى محافظات كركوك وصلاح الدين). وفي الانبار قال رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت في تصريح امس ان (تنظيم داعش حشد عناصره واليات مفخخة يقودها انتحاريون قرب مدينة الرطبة وذلك للهجوم على المدينة).

وأضاف أن (هناك استنفارا لكافة القوات الأمنية والعشائر المساندة لها في الرطبة لغرض صد أي هجوم للتنظيم على المدينة). مناشدا رئيس الوزراء حيدر العبادي (بارسال تعزيزات عسكرية عاجلة الى الرطبة للمساندة في حماية المدينة من أي خطر للتنظيم).وقال مصدر امس ان (طائرات من التحالف الدولي قصف وكرا للإرهابيين في شمال منطقة البوذياب شمال مدينة الرمادي واسفر القصف عن تدميره بالكامل).

وأضاف أن (القصف اسفر أيضا عن مقتل خمسة إرهابيين داخل الوكر). وذكر مصدر امس في الشرطة الاتحادية ان ( قوة أمنية أحبطت هجوماً لتنظيم داعش على مقر للشرطة الاتحادية غربي المحافظة).

واضاف ان (تنظيم داعش شن هجوماً على مقر الفوج الثالث التابع للواء 18 شرطة اتحادية قرب الرطبة). مبيناً أن (الهجوم تم بواسطة عجلات مفخخة وعناصر مدججين بالأسلحة).

وتابع ان (قوة من حماية مقر الفوج تمكنت من تدمير عدد من العجلات المفخخة وقتل عدد من عناصر التنظيم واجبار الاخرين على الهروب).

مبيناً أن (ثلاثة منتسبين بالشرطة الاتحادية استشهدوا وأصيب أربعة اخرون بجروح نتيجة الهجوم).وتابع أن (مقر الفوج الثالث التابع للشرطة الاتحادية تحت سيطرة القوات الأمنية وتم احباط هجوم داعش عليه).

وقال اعلام قيادة عمليات الانبار في بيان امس ان (طائرات التحالف الدولي تمكنت من قتل اربعة ارهابيين وتدمير مدفع هاون لعصابات داعش الاجرامية من منطقة البو علي الجاسم والطرابشة).

وفي الموصل ذكر بيان لخلية الإعلام الحربي امس ان (طيران التحالف الدولي وجه ضربة جوية في قضاء تلعفر استهدفت موقعا لعصابات داعــــــــــــــــــش الارهابية).واضاف ان (الضربة دمرت المقر بالكامل وقتلت عشرات الدواعش).